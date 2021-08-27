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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/frantsiya-vnesla-gruziyu-v-krasnyy-spisok-258719120.html
Франция внесла Грузию в "красный список"
Франция внесла Грузию в "красный список"
Граждане Грузии не менее чем за неделю после последней прививки при въезде во Францию должны будут предъявлять справку о вакцинации утвержденными в ЕС... 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T22:24+0400
2021-08-28T00:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Франция внесла Грузию в "красный список" стран с высокой угрозой распространения коронавируса, говорится в заявлении посольства Грузии во Франции.По информации диппредставительства, теперь для граждан Грузии будут действовать новые правила въезда в страну.Вакцинированные граждане Грузии не менее чем за неделю после последней прививки при въезде во Францию должны будут предъявлять справку о вакцинации Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen (Johnson&amp;Johnson).Кроме того, они также должны представить заполненную декларацию о том, что последние 14 дней у них не было контактов с инфицированными и за последних 48 часов у них не был выявлено симптомов коронавируса.Невакцинированные же лица могут въехать только в особом случае и при этом должны пройти десятидневный карантин.Под особым случаев подразумевается : брак с гражданином Франции или наличие детей граждан Франции, наличие вида на жительство в ЕС или долгосрочная виза, если они покинули Францию до 31 января 2021 года, люди, трудоустроенные в транспортной сфере, дипломаты и сотрудники консульской службы и международных организаций с головным офисом во Франции, проезжающие транзитом.Им придется предоставить ПЦР-тесты, декларацию и пройти карантин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html
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грузия, франция, вакцинация, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, вакцина, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, что происходит в мире

Франция внесла Грузию в "красный список"

22:24 27.08.2021 (обновлено: 00:42 28.08.2021)
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© AP Photo / Francois MoriПрезентация Большого дворца Ephemere с видом на Эйфелеву башню в Париже
Презентация Большого дворца Ephemere с видом на Эйфелеву башню в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Francois Mori
Граждане Грузии не менее чем за неделю после последней прививки при въезде во Францию должны будут предъявлять справку о вакцинации утвержденными в ЕС препаратами
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Франция внесла Грузию в "красный список" стран с высокой угрозой распространения коронавируса, говорится в заявлении посольства Грузии во Франции.
По информации диппредставительства, теперь для граждан Грузии будут действовать новые правила въезда в страну.
Вакцинированные граждане Грузии не менее чем за неделю после последней прививки при въезде во Францию должны будут предъявлять справку о вакцинации Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen (Johnson&Johnson).
Кроме того, они также должны представить заполненную декларацию о том, что последние 14 дней у них не было контактов с инфицированными и за последних 48 часов у них не был выявлено симптомов коронавируса.
Больничная палата - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
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Невакцинированные же лица могут въехать только в особом случае и при этом должны пройти десятидневный карантин.
Под особым случаев подразумевается : брак с гражданином Франции или наличие детей граждан Франции, наличие вида на жительство в ЕС или долгосрочная виза, если они покинули Францию до 31 января 2021 года, люди, трудоустроенные в транспортной сфере, дипломаты и сотрудники консульской службы и международных организаций с головным офисом во Франции, проезжающие транзитом.
Им придется предоставить ПЦР-тесты, декларацию и пройти карантин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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