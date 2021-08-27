https://sputnik-georgia.ru/20210827/glavnoe-o-covid-na-27-avgusta-v-gruzii-sokhranyaetsya-vysokiy-pokazatel-smertnosti-258699696.html

Главное о COVID на 27 августа: в Грузии сохраняется высокий показатель смертности

Главное о COVID на 27 августа: в Грузии сохраняется высокий показатель смертности

Данные по коронавирусу в Грузии за сутки: новые случаи и смертность

2021-08-27T12:53+0400

2021-08-27T12:53+0400

2021-08-27T13:13+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Из 4 031 нового случая коронавируса, выявленного в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 639 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 449, Имерети – 493, Квемо Картли – 247, Шида Картли – 222, Гурии – 127, Самегрело - Земо Сванети – 294, Кахети – 343, Мцхета-Мтианети – 83, Самцхе-Джавахети – 100, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 34.В Грузии за последние сутки сделано 42 744 теста на коронавирус, 25 358 – на антиген, 17 386 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 536 202 случая инфицирования. За последние сутки в стране от коронавируса выздоровели 4 585 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 473 502 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 73 пациента, а с начала пандемии – 7 101.На данный момент в Грузии 55 573 активных случая, из них 7 493 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 584 пациентов тяжелое, из них 369 подключены к аппарату искусственного дыхания, 3 205 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 44 875 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 130 человек, а в самоизоляции – 54 565.Показатель положительности по данным на 27 августа составляет 9.43%, за две недели – 10.70%, за семь дней – 10.40%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210827/zaschita-ot-covid-posle-sputnika-v-v-argentine-uznali-podrobnosti-ispolzovaniya-preparata-258688238.html

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грузия, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году