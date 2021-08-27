Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210827/grad-unichtozhil-vinogradniki-v-neskolkikh-selakh-kakheti-258693781.html
Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
Крестьяне уже готовились к сбору урожая винограда, но остались ни с чем из-за непогоды 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T11:16+0400
2021-08-27T11:20+0400
грузия
виноградники
вино и виноделие грузии
грузинская экономика
происшествия в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24175/38/241753828_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c48338cd6321f2de845203146e75558e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Град уничтожил виноградники в нескольких селах региона Кахети (Восточная Грузия), сообщает телекомпания Rustavi-2.Из-за сильного града виноградники уничтожены в селе Акура Телавского района. Аналогичное положение в нескольких селах Кварельского района, где уничтожено 90% винограда.Помимо града, в регионе был и сильный ветер, который повалил многолетние деревья. На данный момент спецслужбы пытаются устранить последствия непогоды. В Кварельском районе находились представители местной власти, идет подсчет ущерба.По словам местных жителей, которые готовились к сбору урожая, это для них большой ущерб. Ртвели (сбор урожая винограда - ред.) в Грузии отмечается осенью - с конца сентября до середины октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Dozhd-grad-groza-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-Gruzii-252653181.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24175/38/241753828_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_66a66ee14a645231b7cc40c30d20f3d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, виноградники, вино и виноделие грузии, грузинская экономика , происшествия в грузии

Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети

11:16 27.08.2021 (обновлено: 11:20 27.08.2021)
509
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВиноград в винограднике
Виноград в винограднике - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Крестьяне уже готовились к сбору урожая винограда, но остались ни с чем из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Град уничтожил виноградники в нескольких селах региона Кахети (Восточная Грузия), сообщает телекомпания Rustavi-2.
Из-за сильного града виноградники уничтожены в селе Акура Телавского района. Аналогичное положение в нескольких селах Кварельского района, где уничтожено 90% винограда.
Помимо града, в регионе был и сильный ветер, который повалил многолетние деревья. На данный момент спецслужбы пытаются устранить последствия непогоды.
Люди с зонтом под дождем - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?
23 августа, 15:31
6361
В Кварельском районе находились представители местной власти, идет подсчет ущерба.
По словам местных жителей, которые готовились к сбору урожая, это для них большой ущерб. Ртвели (сбор урожая винограда - ред.) в Грузии отмечается осенью - с конца сентября до середины октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000030
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:07В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
13:50Ученые доказали, что "Спутник V" защищает от тяжелой формы COVID-19 штамма дельта
13:34Президент и глава МИД Грузии осудили теракт в Кабуле
13:22Стало известно, когда Россия запустит космическую обсерваторию
12:53Главное о COVID на 27 августа: в Грузии сохраняется высокий показатель смертности
11:47Надвигается жара – жителей Грузии предупреждают об опасности возникновения пожаров
11:32Знойное окончание лета в Грузии: синоптики назвали самый жаркий город
11:16Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
10:57Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031
10:23ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
10:09Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото
10:08В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1288 GEL/$1
09:01Власти Грузии ожидают "беспрецедентный рост" экспорта сельхозпродукции
08:31Грузинское кино в Карловых Варах: на "Хрустальный глобус" претендуют три фильма
08:03Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата
08:01БДИПЧ пришлет в Грузию 350 наблюдателей за местными выборами
07:43Взрывы в аэропорту Кабула: около 100 погибших, более 1300 ранены
07:30Байден готов направить дополнительные силы в Кабул
07:01Грузия планирует занять второе место в мире по экспорту фундука