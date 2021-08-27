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Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
Крестьяне уже готовились к сбору урожая винограда, но остались ни с чем из-за непогоды 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T11:16+0400
2021-08-27T11:16+0400
2021-08-27T11:20+0400
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вино и виноделие грузии
грузинская экономика
происшествия в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Град уничтожил виноградники в нескольких селах региона Кахети (Восточная Грузия), сообщает телекомпания Rustavi-2.Из-за сильного града виноградники уничтожены в селе Акура Телавского района. Аналогичное положение в нескольких селах Кварельского района, где уничтожено 90% винограда.Помимо града, в регионе был и сильный ветер, который повалил многолетние деревья. На данный момент спецслужбы пытаются устранить последствия непогоды. В Кварельском районе находились представители местной власти, идет подсчет ущерба.По словам местных жителей, которые готовились к сбору урожая, это для них большой ущерб. Ртвели (сбор урожая винограда - ред.) в Грузии отмечается осенью - с конца сентября до середины октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, виноградники, вино и виноделие грузии, грузинская экономика , происшествия в грузии
Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
11:16 27.08.2021 (обновлено: 11:20 27.08.2021)
Крестьяне уже готовились к сбору урожая винограда, но остались ни с чем из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik.
Град уничтожил виноградники в нескольких селах региона Кахети (Восточная Грузия), сообщает телекомпания Rustavi-2
.
Из-за сильного града виноградники уничтожены в селе Акура Телавского района. Аналогичное положение в нескольких селах Кварельского района, где уничтожено 90% винограда.
Помимо града, в регионе был и сильный ветер, который повалил многолетние деревья. На данный момент спецслужбы пытаются устранить последствия непогоды.
В Кварельском районе находились представители местной власти, идет подсчет ущерба.
По словам местных жителей, которые готовились к сбору урожая, это для них большой ущерб. Ртвели (сбор урожая винограда - ред.) в Грузии отмечается осенью - с конца сентября до середины октября.
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