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Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети

Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети

Крестьяне уже готовились к сбору урожая винограда, но остались ни с чем из-за непогоды 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T11:16+0400

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грузия

виноградники

вино и виноделие грузии

грузинская экономика

происшествия в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Град уничтожил виноградники в нескольких селах региона Кахети (Восточная Грузия), сообщает телекомпания Rustavi-2.Из-за сильного града виноградники уничтожены в селе Акура Телавского района. Аналогичное положение в нескольких селах Кварельского района, где уничтожено 90% винограда.Помимо града, в регионе был и сильный ветер, который повалил многолетние деревья. На данный момент спецслужбы пытаются устранить последствия непогоды. В Кварельском районе находились представители местной власти, идет подсчет ущерба.По словам местных жителей, которые готовились к сбору урожая, это для них большой ущерб. Ртвели (сбор урожая винограда - ред.) в Грузии отмечается осенью - с конца сентября до середины октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, виноградники, вино и виноделие грузии, грузинская экономика , происшествия в грузии