https://sputnik-georgia.ru/20210827/kak-mne-ustoyat-olga-buzova-poflirtovala-s-45-letnim-plasticheskim-khirurgom-258693249.html

"Как мне устоять?": Ольга Бузова пофлиртовала с 45-летним пластическим хирургом

"Как мне устоять?": Ольга Бузова пофлиртовала с 45-летним пластическим хирургом

В свое авторское шоу теледива приглашает только мужчин и всегда задает им неудобные вопросы 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T10:38+0400

2021-08-27T10:38+0400

2021-08-27T10:38+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Самая популярная теледива России Ольга Бузова вновь удивила Сеть - певица и ведущая взяла интервью у 45-летнего пластического хирурга и призналась, что мужчина ей сильно понравился.В своем подкасте "Бузова шоу" на "Яндекс.Музыке" звезда встретилась с врачом по имени Владимир, который очаровался внешностью артистки и тут же стал отпускать в ее адрес комплименты. За этими словам последовал флирт со стороны Ольги. "Представьте, я пришла к вам как пациентка. Вы меня встречаете весь в белом, ваша сережка в ухе отсвечивает мне в левый глаз. Вы дотрагиваетесь своими руками до моей груди. Как мне устоять?" — сказала Бузова загадочно. Отношение собеседника к представительницам прекрасной половине человечества очень понравились исполнительнице. В частности, хирург заявил, что меркантильность в избранницах — положительное качество, и он готов давать им все необходимое."То, что говорит Владимир, — прекрасно. Потому что я не понимаю тех мужчин, которые говорят: "Вот ей нужны только деньги!" А как по-другому, если ты должна рожать? Если ты должна быть уверена в будущем?" — воскликнула блондинка.Гость согласился со словами певицы. Он добавил: "Она прежде всего должна хорошо выглядеть. Сколько стоит прическа? Маникюр? Педикюр? Эпиляция? Это все безумно дорого! Причем интересная женщина, статусная, не пойдет в дешевую парикмахерскую!" — сказал Владимир. В финале беседы 35-летняя Ольга Бузова призналась: "Вот как в вас не влюбиться? Чем больше вы говорите, тем больше я понимаю: вы — то, что я ищу". Читайте также:

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ольга бузова