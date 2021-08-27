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"Как мне устоять?": Ольга Бузова пофлиртовала с 45-летним пластическим хирургом
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
В свое авторское шоу теледива приглашает только мужчин и всегда задает им неудобные вопросы
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Самая популярная теледива России Ольга Бузова вновь удивила Сеть - певица и ведущая взяла интервью у 45-летнего пластического хирурга и призналась, что мужчина ей сильно понравился.
В своем подкасте "Бузова шоу" на "Яндекс.Музыке" звезда встретилась с врачом по имени Владимир, который очаровался внешностью артистки и тут же стал отпускать в ее адрес комплименты.
"Я думаю, не все знают главного — насколько вы прекрасны! Вы роскошная женщина, женщина, которая привыкла вести", — заявил мужчина.
За этими словам последовал флирт со стороны Ольги. "Представьте, я пришла к вам как пациентка. Вы меня встречаете весь в белом, ваша сережка в ухе отсвечивает мне в левый глаз. Вы дотрагиваетесь своими руками до моей груди. Как мне устоять?" — сказала Бузова загадочно.
Отношение собеседника к представительницам прекрасной половине человечества очень понравились исполнительнице. В частности, хирург заявил, что меркантильность в избранницах — положительное качество, и он готов давать им все необходимое.
Певица Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
"То, что говорит Владимир, — прекрасно. Потому что я не понимаю тех мужчин, которые говорят: "Вот ей нужны только деньги!" А как по-другому, если ты должна рожать? Если ты должна быть уверена в будущем?" — воскликнула блондинка.
Гость согласился со словами певицы. Он добавил: "Она прежде всего должна хорошо выглядеть. Сколько стоит прическа? Маникюр? Педикюр? Эпиляция? Это все безумно дорого! Причем интересная женщина, статусная, не пойдет в дешевую парикмахерскую!" — сказал Владимир.
В финале беседы 35-летняя Ольга Бузова призналась: "Вот как в вас не влюбиться? Чем больше вы говорите, тем больше я понимаю: вы — то, что я ищу".
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