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https://sputnik-georgia.ru/20210827/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-avgusta-2021-258677408.html
Какой сегодня церковный праздник: 27 августа 2021
Какой сегодня церковный праздник: 27 августа 2021
По православному церковному календарю 27 августа отмечают день памяти Святых Михея, Маркелла и других 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T01:01+0400
2021-08-27T01:01+0400
религия
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк МихейПо церковному календарю 27 августа поминают Святого Михея - шестого из 12 малых пророков.Происходил будущий Святой из племени Иудова. Он был родом из города Морасфи, расположенного к югу от Иерусалима. Пророческое служение Михей начал примерно в 778 году до Рождества Христова. Он проходил его почти 50 лет при иудейских царях Иоафаме, Ахазе и праведном Езекии.Предсказания и обличения Святого Михея, который был современником пророка Исаии, относились как к Иудейскому, так и к Израильскому царствам. Предвидел он бедствия, которые грозили Израильскому царству при его разрушении и Иудее при нашествии царя Сеннахерима Ассирийского. Также ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира.Мощи пророка обрели в Варафсатии в IV веке после Рождества Христова.Епископ АпамейскийПо церковному календарю 27 августа поминают священномученика Маркелла, епископа Апамейского.Родился будущий Святой на Кипре в знатной семье. Получив хорошее образование, Маркелл занимал высокие посты, удивляя окружающих кротостью, красноречием, милосердием и чистотой жизни.Оставив жену с детьми примерно в 375-м, Маркелл предался в Сирии пустынной монашеской жизни. Жители города Апамеи избрали его епископом. Из сказания Феодорита Кирского известно, что святитель, отличавшийся ревностью в борьбе с язычеством, получил разрешение благоверного царя Феодосия Великого (379-395) на разрушение храма Юпитера в Апамее.Когда воины разрушали еще один языческий храм близ Авлона в Апамейской области, язычники схватили и бросили в огонь святителя, из далека наблюдавшего за действиями воинов. Произошло это в 389 году.ИмениныПо церковному календарю 27 августа именины отмечают Александр, Аркадий, Алексей, Владимир, Василий, Евдокия, Ева, Матвей, Николай, Семен, Федор и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20210803/Iliya-Vtoroy-prosit-pravitelstvo-vernut-ikonu-Anchiskhati-tserkvi-252496439.html
https://sputnik-georgia.ru/20210101/Pravoslavnyy-kalendar-2021-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-250509631.html
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религия, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 27 августа 2021

01:01 27.08.2021
465
© Sputnik / Alexander ImedashviliГорящие свечи в храме Светицховели
Горящие свечи в храме Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 27 августа отмечают день памяти Святых Михея, Маркелла и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Михей

По церковному календарю 27 августа поминают Святого Михея - шестого из 12 малых пророков.
Происходил будущий Святой из племени Иудова. Он был родом из города Морасфи, расположенного к югу от Иерусалима. Пророческое служение Михей начал примерно в 778 году до Рождества Христова. Он проходил его почти 50 лет при иудейских царях Иоафаме, Ахазе и праведном Езекии.
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Предсказания и обличения Святого Михея, который был современником пророка Исаии, относились как к Иудейскому, так и к Израильскому царствам. Предвидел он бедствия, которые грозили Израильскому царству при его разрушении и Иудее при нашествии царя Сеннахерима Ассирийского. Также ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира.
Мощи пророка обрели в Варафсатии в IV веке после Рождества Христова.

Епископ Апамейский

По церковному календарю 27 августа поминают священномученика Маркелла, епископа Апамейского.
Родился будущий Святой на Кипре в знатной семье. Получив хорошее образование, Маркелл занимал высокие посты, удивляя окружающих кротостью, красноречием, милосердием и чистотой жизни.
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Оставив жену с детьми примерно в 375-м, Маркелл предался в Сирии пустынной монашеской жизни. Жители города Апамеи избрали его епископом. Из сказания Феодорита Кирского известно, что святитель, отличавшийся ревностью в борьбе с язычеством, получил разрешение благоверного царя Феодосия Великого (379-395) на разрушение храма Юпитера в Апамее.
Когда воины разрушали еще один языческий храм близ Авлона в Апамейской области, язычники схватили и бросили в огонь святителя, из далека наблюдавшего за действиями воинов. Произошло это в 389 году.

Именины

По церковному календарю 27 августа именины отмечают Александр, Аркадий, Алексей, Владимир, Василий, Евдокия, Ева, Матвей, Николай, Семен, Федор и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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