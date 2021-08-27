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Курс лари на пятницу – 3,1288 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,1288 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T09:20+0400
2021-08-27T09:20+0400
2021-08-27T09:25+0400
экономика
лари
доллар
курс доллара
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика грузии
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 августа в размере 3,1288 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210813/Valyutnye-rezervy-Natsbanka-Gruzii-snizhayutsya-vtoroy-mesyats-252569757.html
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экономика, лари, доллар, курс доллара, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика грузии
Курс лари на пятницу – 3,1288 GEL/$1
09:20 27.08.2021 (обновлено: 09:25 27.08.2021)
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 августа в размере 3,1288 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.
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