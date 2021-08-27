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Надвигается жара – жителей Грузии предупреждают об опасности возникновения пожаров
Надвигается жара – жителей Грузии предупреждают об опасности возникновения пожаров
Согласно прогнозам синоптиков, в стране до 30 августа включительно будет держаться высокая температура воздуха – выше 39 градусов 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T11:47+0400
2021-08-27T12:38+0400
грузия
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жара
лесной пожар
погода в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии предупреждает жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха, говорится в сообщении службы в Facebook.Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает население к высокой гражданской ответственности и просит не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, в непосредственной близости от леса или поля, а также не оставлять огонь без присмотра.В заявлении ведомства отмечено, что бытовые отходы могут самовоспламеняться и, соответственно, нужно стараться не загрязнять окружающую среду. В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию – "112".Согласно прогнозам синоптиков, в Грузии до 30 августа включительно будет держаться высокая температура воздуха – выше 39 градусов.27-30 августа в Западной Грузии температура воздуха может превысить 39 градусов, а в Восточной Грузии – 38. 29-30 августа в черноморских районах ожидается сильный ветер. Высокая температура воздуха и сильный ветер способствуют возникновению лесных пожаров.Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" ("Грузистат"), в период с января по июль в Грузии произошло 6,3 тысячи пожаров, которые унесли жизни 28 человек. Основной причиной пожаров специалисты называют человеческую неосторожность и амортизацию зданий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, погода, жара, лесной пожар, погода в грузии

Надвигается жара – жителей Грузии предупреждают об опасности возникновения пожаров

11:47 27.08.2021 (обновлено: 12:38 27.08.2021)
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© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of GeorgiaТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Согласно прогнозам синоптиков, в стране до 30 августа включительно будет держаться высокая температура воздуха – выше 39 градусов
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии предупреждает жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха, говорится в сообщении службы в Facebook.

По данным ведомства, в ближайшие дни как в Западной, так и в Восточной Грузии будет держаться жаркая погода без осадков из-за чего повышается риск лесных пожаров.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает население к высокой гражданской ответственности и просит не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, в непосредственной близости от леса или поля, а также не оставлять огонь без присмотра.
В заявлении ведомства отмечено, что бытовые отходы могут самовоспламеняться и, соответственно, нужно стараться не загрязнять окружающую среду. В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию – "112".
Вид на город Тбилиси - набережная и мост Мира - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 августа
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Согласно прогнозам синоптиков, в Грузии до 30 августа включительно будет держаться высокая температура воздуха – выше 39 градусов.
27-30 августа в Западной Грузии температура воздуха может превысить 39 градусов, а в Восточной Грузии – 38. 29-30 августа в черноморских районах ожидается сильный ветер. Высокая температура воздуха и сильный ветер способствуют возникновению лесных пожаров.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" ("Грузистат"), в период с января по июль в Грузии произошло 6,3 тысячи пожаров, которые унесли жизни 28 человек. Основной причиной пожаров специалисты называют человеческую неосторожность и амортизацию зданий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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