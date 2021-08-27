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https://sputnik-georgia.ru/20210827/novyy-fotosnimok-danily-kozlovskogo-s-docheryu-odoy-valentinoy-rastrogal-poklonnikov-258704638.html
Новый фотоснимок Данилы Козловского с дочерью Одой Валентиной растрогал поклонников
Новый фотоснимок Данилы Козловского с дочерью Одой Валентиной растрогал поклонников
Трогательное отношение Данилы Козловского к своей дочери просто умиляет поклонников актера 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T15:15+0400
2021-08-27T15:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
данила козловский
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Актер и режиссер Данила Козловский порадовал поклонников новым фото с дочерью Одой Валентиной, которая сейчас находится в Москве.Теперь, чтобы увидеться с дочерью, Козловскому не нужно лететь в США, его дочь находится в Москве. Это определили внимательные подписчики, узнав место, где гуляет любящий отец с дочерью.Взглянув на фото, подписчики поняли, что актер прогулялся с Одой Валентиной вдоль Химкинского водохранилища."Папина дочка!" "Душевное фото" "Можно бесконечно наблюдать за папой и дочкой", "Такая прелесть.... Милейшее фото", - пишут фолловеры.Напомним, что полтора года назад актриса и модель Ольга Зуева родила дочь от Данилы Козловского. Пара встречалась с 2015 года. Несмотря на расставание, бывшим возлюбленным удалось сохранить неплохие отношения. Данила часто видит дочь и максимально проводит с ней время.Читайте также
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данила козловский, российский шоу-бизнес

Новый фотоснимок Данилы Козловского с дочерью Одой Валентиной растрогал поклонников

15:15 27.08.2021
178
© Instagram / danilakozlovskyАктер Данила Козловский с дочерью
Актер Данила Козловский с дочерью - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Instagram / danilakozlovsky
Трогательное отношение Данилы Козловского к своей дочери просто умиляет поклонников актера
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Актер и режиссер Данила Козловский порадовал поклонников новым фото с дочерью Одой Валентиной, которая сейчас находится в Москве.
Теперь, чтобы увидеться с дочерью, Козловскому не нужно лететь в США, его дочь находится в Москве. Это определили внимательные подписчики, узнав место, где гуляет любящий отец с дочерью.
Взглянув на фото, подписчики поняли, что актер прогулялся с Одой Валентиной вдоль Химкинского водохранилища.
"Папина дочка!" "Душевное фото" "Можно бесконечно наблюдать за папой и дочкой", "Такая прелесть.... Милейшее фото", - пишут фолловеры.
Напомним, что полтора года назад актриса и модель Ольга Зуева родила дочь от Данилы Козловского. Пара встречалась с 2015 года. Несмотря на расставание, бывшим возлюбленным удалось сохранить неплохие отношения. Данила часто видит дочь и максимально проводит с ней время.
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