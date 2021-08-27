https://sputnik-georgia.ru/20210827/pochti-tret-rossiyan-sdelali-pervuyu-privivku-ot-koronavirusa-258719990.html

Почти треть россиян сделали первую прививку от коронавируса

Почти треть россиян сделали первую прививку от коронавируса

Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить не менее 80% населения 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T23:46+0400

2021-08-27T23:46+0400

2021-08-27T23:46+0400

четвертая волна

россия

новости из россии

вакцинация

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

коронавирус covid-19

вакцина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0e/250336980_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_189c3c1a87e88b434c3805569bde3811.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг - Sputnik. Первую прививку от COVID-19 сделали в России более 44 миллионов человек, полностью вакцинированы - более 37 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.Массовая вакцинация взрослого населения началась в России 18 января 2021 года."По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных - более 37 миллионов человек", - заявил она журналистам.Ранее эпидемиологи заявляли, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить не менее 80% населения. По словам Голиковой, выйти на этот уровень получится ближе к зиме.В РФ на сегодня зарегистрированы пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н", а также "Ковивак". Из них только одна вакцина однокомпонентная – это препарат "Спутник Лайт". При этом все препараты признаны.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/zaschita-ot-covid-posle-sputnika-v-v-argentine-uznali-podrobnosti-ispolzovaniya-preparata-258688238.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости из россии, вакцинация, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, вакцина