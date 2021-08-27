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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/pochti-tret-rossiyan-sdelali-pervuyu-privivku-ot-koronavirusa-258719990.html
Почти треть россиян сделали первую прививку от коронавируса
Почти треть россиян сделали первую прививку от коронавируса
Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить не менее 80% населения 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T23:46+0400
2021-08-27T23:46+0400
четвертая волна
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вакцинация
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ТБИЛИСИ, 27 авг - Sputnik. Первую прививку от COVID-19 сделали в России более 44 миллионов человек, полностью вакцинированы - более 37 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.Массовая вакцинация взрослого населения началась в России 18 января 2021 года."По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных - более 37 миллионов человек", - заявил она журналистам.Ранее эпидемиологи заявляли, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить не менее 80% населения. По словам Голиковой, выйти на этот уровень получится ближе к зиме.В РФ на сегодня зарегистрированы пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н", а также "Ковивак". Из них только одна вакцина однокомпонентная – это препарат "Спутник Лайт". При этом все препараты признаны.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/zaschita-ot-covid-posle-sputnika-v-v-argentine-uznali-podrobnosti-ispolzovaniya-preparata-258688238.html
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россия, новости из россии, вакцинация, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, вакцина

Почти треть россиян сделали первую прививку от коронавируса

23:46 27.08.2021
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© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceПандемия коронавируса - тестирование вакцины в России
Пандемия коронавируса - тестирование вакцины в России - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить не менее 80% населения
ТБИЛИСИ, 27 авг - Sputnik. Первую прививку от COVID-19 сделали в России более 44 миллионов человек, полностью вакцинированы - более 37 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Массовая вакцинация взрослого населения началась в России 18 января 2021 года.
"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных - более 37 миллионов человек", - заявил она журналистам.
В Казахстане началось производство вакцины Sputnik V - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
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Ранее эпидемиологи заявляли, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить не менее 80% населения. По словам Голиковой, выйти на этот уровень получится ближе к зиме.
В РФ на сегодня зарегистрированы пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н", а также "Ковивак". Из них только одна вакцина однокомпонентная – это препарат "Спутник Лайт". При этом все препараты признаны.
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