https://sputnik-georgia.ru/20210827/prezident-i-glava-mid-gruzii-osudili-terakt-v-kabule-258701044.html

Президент и глава МИД Грузии осудили теракт в Кабуле

Президент и глава МИД Грузии осудили теракт в Кабуле

Грузия продолжит поддерживать тех, кто осуществляет процесс эвакуации, и выражать солидарность против насилия, заявила президент страны 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T13:34+0400

2021-08-27T13:34+0400

2021-08-27T14:04+0400

грузия

теракт

афганистан

кабул

давид залкалиани

саломе зурабишвили

политика грузии

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила теракт в Кабуле и выразила соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и военных.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Число жертв теракта превысило 100 человек – в результате погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Ранены более 1,3 тысячи человек. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".Осудил теракт и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани."Я решительно осуждаю гнусный теракт в аэропорту Кабула. Мои искренние соболезнования семьям жертв, в том числе погибшим военным США. Грузия вместе с международным сообществом борется с терроризмом, чтобы положить конец насилию и хаосу в Афганистане и за его пределами", – написал глава МИД Грузии Давид Залкалиани на своей странице в соцсети Twitter. Правительство Грузии в четверг заявило, что страна примет и временно разместит на своей территории эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенные в России террористические организации

https://sputnik-georgia.ru/20210826/my-ne-mogli-otkazat--pervyy-kommentariy-premera-gruzii-po-bezhentsam-iz-afganistana-258673436.html

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грузия, теракт, афганистан, кабул, давид залкалиани, саломе зурабишвили , политика грузии