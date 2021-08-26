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https://sputnik-georgia.ru/20210826/my-ne-mogli-otkazat--pervyy-kommentariy-premera-gruzii-po-bezhentsam-iz-afganistana-258673436.html
"Мы не могли отказать" – первый комментарий премьера Грузии по беженцам из Афганистана
"Мы не могли отказать" – первый комментарий премьера Грузии по беженцам из Афганистана
Правительство Грузии в четверг заявило, что страна примет и временно разместит на своей территории эвакуированных сотрудников миссий международных организаций... 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T17:18+0400
2021-08-26T17:21+0400
грузия
ираклий гарибашвили
всемирный банк
мвф
афганские беженцы в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Грузия показала себя надежным партнером, приняв решение принять у себя сотрудников миссий международных организаций в Афганистане, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Правительство Грузии в четверг заявило, что страна примет и временно разместит на своей территории эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане."К нам обратились такие важные доноры-организации, как МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития, которые уже годы помогают нашей стране и которые внесли большой вклад в развитие нашей страны. Также обращение было от Международного республиканского института и Национального института развития, которые известны как влиятельные организации, работающие над развитием демократии. Мы помогли во временном размещении их сотрудников и их перевозке, и этот процесс успешно продолжается до сих пор" , - сказал Гарибашвили журналистам.По его словам, своим решение Грузия показала, что она надежный партнер международного сообщества.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация
https://sputnik-georgia.ru/20210826/gruziya-primet-chast-bezhentsev-iz-afganistana--258652483.html
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bayden-nazval-prichinu-ukhoda-iz-Afganistana---Dzhonson-prosit-zaderzhatsya-252647388.html
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грузия, ираклий гарибашвили, всемирный банк, мвф, афганские беженцы в грузии

"Мы не могли отказать" – первый комментарий премьера Грузии по беженцам из Афганистана

17:18 26.08.2021 (обновлено: 17:21 26.08.2021)
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© REUTERS / MCpl Genevieve LapointeЭвакуация беженцев из Афганистана, Кабул
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / MCpl Genevieve Lapointe
Правительство Грузии в четверг заявило, что страна примет и временно разместит на своей территории эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Грузия показала себя надежным партнером, приняв решение принять у себя сотрудников миссий международных организаций в Афганистане, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Правительство Грузии в четверг заявило, что страна примет и временно разместит на своей территории эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане.
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства
15:28
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"К нам обратились такие важные доноры-организации, как МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития, которые уже годы помогают нашей стране и которые внесли большой вклад в развитие нашей страны. Также обращение было от Международного республиканского института и Национального института развития, которые известны как влиятельные организации, работающие над развитием демократии. Мы помогли во временном размещении их сотрудников и их перевозке, и этот процесс успешно продолжается до сих пор" , - сказал Гарибашвили журналистам.
По его словам, своим решение Грузия показала, что она надежный партнер международного сообщества.
В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация
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