https://sputnik-georgia.ru/20210827/rossiya-osudila-terakt-v-kabule-258704307.html

Россия осудила теракт в Кабуле

Россия осудила теракт в Кабуле

Российские власти опасаются, что террористы воспользуются хаосом, который возник в Афганистане 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T14:59+0400

2021-08-27T14:59+0400

2021-08-27T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительным образом осуждает теракт в афганской столице, передает РИА Новости.По его словам, это добавляет напряженности в самом Афганистане. "Опасность для всех велика и, конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - добавил Песков.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Газета Wall Street Journal сообщала о гибели более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне. Еще 18 военных США были ранены. Источник РИА Новости в афганском Минздраве сообщил, что всего пострадали более 1,3 тысячи человек, при этом жертвами среди афганцев, по его данным, стали 60 человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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