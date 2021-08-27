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Россия осудила теракт в Кабуле
Россия осудила теракт в Кабуле
Российские власти опасаются, что террористы воспользуются хаосом, который возник в Афганистане 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T14:59+0400
2021-08-27T14:59+0400
2021-08-27T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительным образом осуждает теракт в афганской столице, передает РИА Новости.По его словам, это добавляет напряженности в самом Афганистане. "Опасность для всех велика и, конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - добавил Песков.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Газета Wall Street Journal сообщала о гибели более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне. Еще 18 военных США были ранены. Источник РИА Новости в афганском Минздраве сообщил, что всего пострадали более 1,3 тысячи человек, при этом жертвами среди афганцев, по его данным, стали 60 человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Россия осудила теракт в Кабуле
14:59 27.08.2021 (обновлено: 16:03 27.08.2021)
Российские власти опасаются, что террористы воспользуются хаосом, который возник в Афганистане
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительным образом осуждает теракт в афганской столице, передает РИА Новости
.
"К сожалению, (теракт) подтверждают такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ* и производная от ИГИЛ*, имеется в виду "Исламское государство"*", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это добавляет напряженности в самом Афганистане. "Опасность для всех велика и, конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - добавил Песков.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
Газета Wall Street Journal сообщала о гибели более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне. Еще 18 военных США были ранены. Источник РИА Новости в афганском Минздраве сообщил, что всего пострадали более 1,3 тысячи человек, при этом жертвами среди афганцев, по его данным, стали 60 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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