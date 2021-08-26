https://sputnik-georgia.ru/20210826/kogo-i-kak-prinimaet-gruziya-iz-afganistana---poyasneniya-ministra-258682317.html

Кого и как принимает Грузия из Афганистана - пояснения министра

Кого и как принимает Грузия из Афганистана - пояснения министра

Людей, прилетевших на военных самолетах из Афганистана в Тбилиси, далее направляли в разные страны Европы и этот процесс продолжается, сообщил министр 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T20:48+0400

2021-08-26T20:48+0400

2021-08-26T21:22+0400

грузия

мид грузии

афганистан

давид залкалиани

афганские беженцы в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Мы принимаем сотрудников международных организаций, эвакуированных из Афганистана, лишь временно, после они едут другие страны, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.Правительство Грузии в четверг заявило, что страна примет и временно разместит на своей территории эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане.При этом он отметил, что речь идет лишь о нескольких десятках человек и некоторые из них остаются в Грузии лишь на несколько часов.Кроме того,, он отметил, что для 2 тысяч эвакуированных из Афганистана Грузия выполнила роль транзитной страны."Людей, прилетевших на военных самолетах из Афганистана в Тбилиси, отвозили в разные страны европейского направления, и этот процесс продолжается", - сказал Залкалиани.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России и других странах террористическая организация

https://sputnik-georgia.ru/20210826/gruziya-primet-chast-bezhentsev-iz-afganistana--258652483.html

https://sputnik-georgia.ru/20210826/my-ne-mogli-otkazat--pervyy-kommentariy-premera-gruzii-po-bezhentsam-iz-afganistana-258673436.html

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грузия, мид грузии, афганистан, давид залкалиани, афганские беженцы в грузии