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США ожидают новые атаки на аэропорт Кабула - Пентагон
США ожидают новые атаки на аэропорт Кабула - Пентагон
Основываясь на актуальной разведывательной информации, США знают конкретно, какие силы угрожают безопасности аэропорта Кабула 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Соединенные Штаты ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и готовы им противодействовать, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости."Определенно могу сказать, что мы подготовлены и ожидаем повторения (атак) в будущем", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что, основываясь на актуальной разведывательной информации, США знают конкретно, какие силы угрожают безопасности аэропорта.Кирби также спросили, какова вероятность повторения терактов в США после окончания вывода американских сил из Афганистана.По его словам, США располагают достаточными возможностями, чтобы не допустить такой сценарий, даже не сохраняя при этом военного присутствия в Афганистане.Администрация президента США Джо Байдена сегодня также заявила, что в ближайшие дни в Кабуле возможен новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры безопасности. Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/vzryvy-v-aeroportu-v-kabule-chislo-zhertv-prevysilo-100-chelovek-258687842.html
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сша, пентагон, теракт, афганистан, кабул, что происходит в мире

США ожидают новые атаки на аэропорт Кабула - Пентагон

23:17 27.08.2021 (обновлено: 00:40 28.08.2021)
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© REUTERS / US AIR FORCEЭвакуация беженцев из Афганистана, Кабул
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / US AIR FORCE
Основываясь на актуальной разведывательной информации, США знают конкретно, какие силы угрожают безопасности аэропорта Кабула
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Соединенные Штаты ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и готовы им противодействовать, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.
"Определенно могу сказать, что мы подготовлены и ожидаем повторения (атак) в будущем", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что, основываясь на актуальной разведывательной информации, США знают конкретно, какие силы угрожают безопасности аэропорта.
Оказание помощи раненым при взрыве в аэропорту Кабула, Афганистан - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
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Кирби также спросили, какова вероятность повторения терактов в США после окончания вывода американских сил из Афганистана.
"Президент страны (Джо Байден) и министр обороны (Ллойд Остин) дали ясно понять: мы не позволим, чтобы атаки на нашей территории из Афганистана вновь повторились - как это произошло 20 лет назад", - заверил официальный представитель Пентагона.
По его словам, США располагают достаточными возможностями, чтобы не допустить такой сценарий, даже не сохраняя при этом военного присутствия в Афганистане.
Администрация президента США Джо Байдена сегодня также заявила, что в ближайшие дни в Кабуле возможен новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры безопасности.
Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.
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