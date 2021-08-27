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Взрывы в аэропорту Кабула: около 100 погибших, более 1300 ранены
Взрывы в аэропорту Кабула: около 100 погибших, более 1300 ранены
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек - в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также... 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T07:43+0400
2021-08-27T10:33+0400
в мире
афганистан
кабул
взрыв в кабуле
что происходит в мире
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек - в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных, пишет газета Wall Street Journal.По данным источника в афганском Минздраве, ранены более 1,3 тысячи человек, сообщает РИА Новости.Взрывы прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".В первой декаде августа талибы ("Талибан"**) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенные в России и других странах террористические организации
https://sputnik-georgia.ru/20210827/bayden-gotov-napravit-dopolnitelnye-sily-v-kabul-258687490.html
https://sputnik-georgia.ru/20210826/kogo-i-kak-prinimaet-gruziya-iz-afganistana---poyasneniya-ministra-258682317.html
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афганистан, кабул, взрыв в кабуле, что происходит в мире

Взрывы в аэропорту Кабула: около 100 погибших, более 1300 ранены

07:43 27.08.2021 (обновлено: 10:33 27.08.2021)
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© AFP / WAKIL KOHSARОказание помощи раненым при взрыве в аэропорту Кабула, Афганистан
Оказание помощи раненым при взрыве в аэропорту Кабула, Афганистан - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© AFP / WAKIL KOHSAR
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек - в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных, пишет газета Wall Street Journal.
По данным источника в афганском Минздраве, ранены более 1,3 тысячи человек, сообщает РИА Новости.
Взрывы прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
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СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".
В первой декаде августа талибы ("Талибан"**) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенные в России и других странах террористические организации
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