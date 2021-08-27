https://sputnik-georgia.ru/20210827/taliban-zapretit-muzyku-v-afganistane-258704828.html

Талибан запретит музыку в Афганистане

Талибан запретит музыку в Афганистане

Свое решение талибы объяснили тем, что музыка запрещена в исламе 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Представитель Талибана* Муджахид заявил, что в Афганистане запретят музыку в общественных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в Афганистане, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.После начала вывода американских войск "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, заявив об окончании двадцатилетней войны. В стране решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к талибам источника, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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