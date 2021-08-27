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Талибан запретит музыку в Афганистане
Талибан запретит музыку в Афганистане
Свое решение талибы объяснили тем, что музыка запрещена в исламе 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Представитель Талибана* Муджахид заявил, что в Афганистане запретят музыку в общественных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в Афганистане, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.После начала вывода американских войск "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, заявив об окончании двадцатилетней войны. В стране решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к талибам источника, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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афганистан, музыка, что происходит в мире

Талибан запретит музыку в Афганистане

15:48 27.08.2021 (обновлено: 15:53 27.08.2021)
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© REUTERS / StringerЖенщина с ребенком в палаточном городке для беженцев у Кабула, Афганистан
Женщина с ребенком в палаточном городке для беженцев у Кабула, Афганистан - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Stringer
Свое решение талибы объяснили тем, что музыка запрещена в исламе
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Представитель Талибана* Муджахид заявил, что в Афганистане запретят музыку в общественных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.
"Музыка запрещена в исламе", – пояснил он, выразив надежду, что талибам удастся не оказывать давление, а убедить население не делать подобных вещей.
Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в Афганистане, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.
Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
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Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.
"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и лишать нас человеческих ресурсов: врачей, профессоров и других людей, которые нам нужны здесь", – заключил Муджахид, добавив, что в США все эти люди будут работать посудомойками или поварами, что, по его мнению, бесчеловечно.
После начала вывода американских войск "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, заявив об окончании двадцатилетней войны. В стране решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к талибам источника, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.
Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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