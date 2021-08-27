https://sputnik-georgia.ru/20210827/vlasti-gruzii-ozhidayut-bespretsedentnyy-rost-eksporta-selkhozproduktsii-258687000.html
Власти Грузии ожидают "беспрецедентный рост" экспорта сельхозпродукции
Власти Грузии ожидают "беспрецедентный рост" экспорта сельхозпродукции
Задача правительства значительно повысить стоимость экспортируемой Грузией агропродовольственной продукции по сравнению со стоимостью импортируемой, заявил... 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T09:01+0400
2021-08-27T09:01+0400
2021-08-27T09:25+0400
грузия
леван давиташвили
экспорт вина
продукты питания
сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В 2021 году доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции превысят 1 млрд долларов, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с апреля в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Кроме того, показатель экспорта, зафиксированный в июле, на 20,6% превысил данные, зафиксированные до пандемии, в июле 2019 года."В этом году впервые экспорт сельскохозяйственной продукции превысит 1 млрд долларов, и, по нашим оценкам, он составит 1,2 млрд долларов. Это беспрецедентный объем, таким у нас был импорт, и страна зависела от продуктов, производимых за рубежом", - заявил Давиташвили журналистам.По словам министра, задача правительства значительно повысить стоимость экспортируемой Грузией агропродовольственной продукции по сравнению со стоимостью импортируемой.Грузинскую продукцию в январе-июле 2021 года вывезли на сумму 2 275,6 миллиона долларов, что на 27,8% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.Амбициозные планыСогласно амбициозному плану властей, планируется увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в три раза – до 3 миллиардов долларов к 2030 году.Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.К 2030 году планируется инвестировать 7 миллиардов лари в развитие сельского хозяйства, 2,5 миллиарда лари из которых потратят на поощрение местного производства.В стране активная предвыборная кампания, поэтому подобные обещания правящей партии в оппозиции называют популистскими.Экономический кризис во всем мире из-за пандемии коронавируса, закрытие рынков и рост цен на импортные продукты заставили власти пересмотреть приоритеты и заявить о планах импортозамещения, и, соответственно, помогать местным фермерам и предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью.Для помощи фермерам власти разработали антикризисный план "Забота о селе и фермере", выделив 300 миллионов лари. Благодаря этой программе около 200 тысяч фермеров получают дополнительные льготы.В стране также осуществляются следующие госпроекты: "Проект льготного агрокредита", софинансирование предприятий; агрострахование; "Внедри будущее"; "Проект по содействию фермерам в проведении весенних работ"; "Грузинский чай". Некоторые из них изменены в связи с кризисом.Основная цель агрополитики правительства – увеличение экспорта агропродовольственной продукции и снижение зависимости от импорта.В число приоритетов государственной политики в этой сфере входит повышение конкурентоспособности в агропродовольственном секторе, стабильный рост производства высококачественной продукции, безопасность продуктов и развитие села.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, леван давиташвили, экспорт вина, продукты питания, сельское хозяйство грузии
Власти Грузии ожидают "беспрецедентный рост" экспорта сельхозпродукции
09:01 27.08.2021 (обновлено: 09:25 27.08.2021)
Задача правительства значительно повысить стоимость экспортируемой Грузией агропродовольственной продукции по сравнению со стоимостью импортируемой, заявил министр
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В 2021 году доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции превысят 1 млрд долларов, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с апреля в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Кроме того, показатель экспорта, зафиксированный в июле, на 20,6% превысил данные, зафиксированные до пандемии, в июле 2019 года.
"В этом году впервые экспорт сельскохозяйственной продукции превысит 1 млрд долларов, и, по нашим оценкам, он составит 1,2 млрд долларов. Это беспрецедентный объем, таким у нас был импорт, и страна зависела от продуктов, производимых за рубежом", - заявил Давиташвили журналистам.
По словам министра, задача правительства значительно повысить стоимость экспортируемой Грузией агропродовольственной продукции по сравнению со стоимостью импортируемой.
Грузинскую продукцию в январе-июле 2021 года вывезли на сумму 2 275,6 миллиона долларов, что на 27,8% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Амбициозные планы
Согласно амбициозному плану властей, планируется увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в три раза – до 3 миллиардов долларов к 2030 году.
Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.
К 2030 году планируется инвестировать 7 миллиардов лари в развитие сельского хозяйства, 2,5 миллиарда лари из которых потратят на поощрение местного производства.
В стране активная предвыборная кампания, поэтому подобные обещания правящей партии в оппозиции называют популистскими.
Экономический кризис во всем мире из-за пандемии коронавируса, закрытие рынков и рост цен на импортные продукты заставили власти пересмотреть приоритеты и заявить о планах импортозамещения, и, соответственно, помогать местным фермерам и предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью.
Для помощи фермерам власти разработали антикризисный план "Забота о селе и фермере", выделив 300 миллионов лари. Благодаря этой программе около 200 тысяч фермеров получают дополнительные льготы.
В стране также осуществляются следующие госпроекты: "Проект льготного агрокредита", софинансирование предприятий; агрострахование; "Внедри будущее"; "Проект по содействию фермерам в проведении весенних работ"; "Грузинский чай". Некоторые из них изменены в связи с кризисом.
Основная цель агрополитики правительства – увеличение экспорта агропродовольственной продукции и снижение зависимости от импорта.
В число приоритетов государственной политики в этой сфере входит повышение конкурентоспособности в агропродовольственном секторе, стабильный рост производства высококачественной продукции, безопасность продуктов и развитие села.
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