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Встретились два одиночества: Таюрская рассказала о начале романа с Ильичем
Встретились два одиночества: Таюрская рассказала о начале романа с Ильичем
30-летняя звезда Little Big призналась, что отношения с коллегой развивались постепенно и не предполагали такого развития 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T12:18+0400
2021-08-27T12:18+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
little big
софья таюрская
илья прусикин
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Солистка группы Little Big Софья Таюрская вспомнила о начале романа с коллегой Ильей Прусикиным: звезда призналась, что отношения с Ильичем развивались очень медленно. В конце весны Таюрская подтвердила свой роман с Ильичем и порадовала фанатов, которые давно подозревали об этом. Некоторые были уверены, что ради Сони Прусикин бросил семью и развелся с Ирой Смелой, но звезды отрицают это. Таюрская стала гостьей шоу "Бабские истории", где рассказала, как начался роман с Ильичем."Мы расстались со своими парами. Когда Илья с Ирой приняли решение, мол, это конец и разводимся, на тот момент у меня тоже были отношения, в которых я понимала - будущего нет", - высказалась артистка и отметила, что эти расставания никак не связаны. Таюрская и Прусикин были друзьями и часто проводили время на карантине. Спустя пару месяцев после разрыва с половинками, звезды выпили и оказались в одной постели, после чего это повторилось еще несколько раз. Тогда солисты Little Big решили начать встречаться. Соня добавила, что продолжает приятельствовать с экс-женой возлюбленного и их общим ребенком - Добрыней. Мальчик часто приезжает к папе и проводит время с его новой девушкой. Читайте также:
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little big, софья таюрская, илья прусикин, российский шоу-бизнес

Встретились два одиночества: Таюрская рассказала о начале романа с Ильичем

12:18 27.08.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкLittle Big. Коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии GQ
Little Big. Коктейль по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии GQ - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
30-летняя звезда Little Big призналась, что отношения с коллегой развивались постепенно и не предполагали такого развития
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Солистка группы Little Big Софья Таюрская вспомнила о начале романа с коллегой Ильей Прусикиным: звезда призналась, что отношения с Ильичем развивались очень медленно.
В конце весны Таюрская подтвердила свой роман с Ильичем и порадовала фанатов, которые давно подозревали об этом. Некоторые были уверены, что ради Сони Прусикин бросил семью и развелся с Ирой Смелой, но звезды отрицают это.
Таюрская стала гостьей шоу "Бабские истории", где рассказала, как начался роман с Ильичем.
"Мы расстались со своими парами. Когда Илья с Ирой приняли решение, мол, это конец и разводимся, на тот момент у меня тоже были отношения, в которых я понимала - будущего нет", - высказалась артистка и отметила, что эти расставания никак не связаны.
Таюрская и Прусикин были друзьями и часто проводили время на карантине. Спустя пару месяцев после разрыва с половинками, звезды выпили и оказались в одной постели, после чего это повторилось еще несколько раз. Тогда солисты Little Big решили начать встречаться.
Соня добавила, что продолжает приятельствовать с экс-женой возлюбленного и их общим ребенком - Добрыней. Мальчик часто приезжает к папе и проводит время с его новой девушкой.
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