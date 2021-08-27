Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Встретились два одиночества: Таюрская рассказала о начале романа с Ильичем
218
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкLittle Big. Коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
30-летняя звезда Little Big призналась, что отношения с коллегой развивались постепенно и не предполагали такого развития
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Солистка группы Little Big Софья Таюрская вспомнила о начале романа с коллегой Ильей Прусикиным: звезда призналась, что отношения с Ильичем развивались очень медленно.
В конце весны Таюрская подтвердила свой роман с Ильичем и порадовала фанатов, которые давно подозревали об этом. Некоторые были уверены, что ради Сони Прусикин бросил семью и развелся с Ирой Смелой, но звезды отрицают это.
Таюрская стала гостьей шоу "Бабские истории", где рассказала, как начался роман с Ильичем.
"Мы расстались со своими парами. Когда Илья с Ирой приняли решение, мол, это конец и разводимся, на тот момент у меня тоже были отношения, в которых я понимала - будущего нет", - высказалась артистка и отметила, что эти расставания никак не связаны.
Таюрская и Прусикин были друзьями и часто проводили время на карантине. Спустя пару месяцев после разрыва с половинками, звезды выпили и оказались в одной постели, после чего это повторилось еще несколько раз. Тогда солисты Little Big решили начать встречаться.
Соня добавила, что продолжает приятельствовать с экс-женой возлюбленного и их общим ребенком - Добрыней. Мальчик часто приезжает к папе и проводит время с его новой девушкой.
Читайте также:
Не стыдно? Прусикин опубликовал фото возлюбленной Таюрской топлес
Усы рулят! – волосатые женщины в клипе от Little Big взорвали Сеть
Солистка Little Big Софья Таюрская снялась голой
Все серьезно: экс-жена звезды Little Big Ильича познакомилась с семьей парня
Полуголый солист Little Big шокировал фанатов
Солист Little Big Илья Прусикин рассказал о первой ночи с Таюрской