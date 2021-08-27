https://sputnik-georgia.ru/20210827/zhduschie-evakuatsii-v-aeroportu-kabula-poluchat-vodu-iz-gruzii-258713771.html
Ждущие эвакуации в аэропорту Кабула получат воду из Грузии
Ждущие эвакуации в аэропорту Кабула получат воду из Грузии
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T19:10+0400
2021-08-27T19:10+0400
2021-08-27T19:14+0400
грузия
гуманитарная помощь
афганистан
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Правительство Грузии отправило гуманитарным грузом в аэропорт Кабула питьевую воду, заявил замглавы администрации правительства Реваз Джавелидзе.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы* заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.Гуманитарный груз уже отправлен в Афганистан.Тбилисский международный аэропорт в данный момент используется как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации из Афганистана. По последним данным, чартерными рейсами через Грузию уже переправились 2 тысячи человек.Также как перевалочный пункт используется и военная база сил обороны Грузии, где уже разбиты пункты медицинской помощи для эвакуации из Кабула военного госпиталя.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.* Запрещенная в России и других странах террористическая организация
https://sputnik-georgia.ru/20210827/vzryvy-v-aeroportu-v-kabule-chislo-zhertv-prevysilo-100-chelovek-258687842.html
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грузия, гуманитарная помощь, афганистан
Ждущие эвакуации в аэропорту Кабула получат воду из Грузии
19:10 27.08.2021 (обновлено: 19:14 27.08.2021)
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Правительство Грузии отправило гуманитарным грузом в аэропорт Кабула питьевую воду, заявил замглавы администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы* заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
Гуманитарный груз уже отправлен в Афганистан.
"По решению премьер-министр Грузии, сегодня для находящихся в Афганистане, в аэропорту Кабула, людей в качестве гуманитарной помощи была отправлена питьевая вода", - сказал Джавелидзе.
Тбилисский международный аэропорт в данный момент используется как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации из Афганистана. По последним данным, чартерными рейсами через Грузию уже переправились 2 тысячи человек.
Также как перевалочный пункт используется и военная база сил обороны Грузии, где уже разбиты пункты медицинской помощи для эвакуации из Кабула военного госпиталя.
В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
* Запрещенная в России и других странах террористическая организация