https://sputnik-georgia.ru/20210827/zhduschie-evakuatsii-v-aeroportu-kabula-poluchat-vodu-iz-gruzii-258713771.html

Ждущие эвакуации в аэропорту Кабула получат воду из Грузии

Ждущие эвакуации в аэропорту Кабула получат воду из Грузии

Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T19:10+0400

2021-08-27T19:10+0400

2021-08-27T19:14+0400

грузия

гуманитарная помощь

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258664304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_285a775d8300ee8e72cf641f785a0dcb.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Правительство Грузии отправило гуманитарным грузом в аэропорт Кабула питьевую воду, заявил замглавы администрации правительства Реваз Джавелидзе.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы* заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.Гуманитарный груз уже отправлен в Афганистан.Тбилисский международный аэропорт в данный момент используется как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации из Афганистана. По последним данным, чартерными рейсами через Грузию уже переправились 2 тысячи человек.Также как перевалочный пункт используется и военная база сил обороны Грузии, где уже разбиты пункты медицинской помощи для эвакуации из Кабула военного госпиталя.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.* Запрещенная в России и других странах террористическая организация

https://sputnik-georgia.ru/20210827/vzryvy-v-aeroportu-v-kabule-chislo-zhertv-prevysilo-100-chelovek-258687842.html

афганистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, гуманитарная помощь, афганистан