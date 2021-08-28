Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210828/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4247-258759907.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 3053 человека 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T12:02+0400
2021-08-28T12:03+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258622141_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_e2cfd3b519a85d0dd0447a4e4fbe9099.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4247. Скончались 74.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 540 449 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3053 человека, а с начала пандемии – 476 555. Скончались 7175.За сутки сделано 45 100 тестов, из которых 26 737 на антиген и 18 363 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 9,42%, за последние 14 дней – 10,61%, за последние семь дней – 10,23%.Всего в Грузии сделали 1 122 209 прививок, в том числе за последние сутки – 26 734.В карантине в настоящее время находятся 112 человек, в стационарах – 7 546, в ковид-гостиницах – 3 128.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258622141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1106bbfa4c626043fa15073302e2aa0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247

12:02 28.08.2021 (обновлено: 12:03 28.08.2021)
767
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 3053 человека
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4247. Скончались 74.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 540 449 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3053 человека, а с начала пандемии – 476 555. Скончались 7175.
За сутки сделано 45 100 тестов, из которых 26 737 на антиген и 18 363 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 9,42%, за последние 14 дней – 10,61%, за последние семь дней – 10,23%.
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Четвертая волна
Эпидемиолог: Грузия переживает пик смертности от коронавируса
Вчера, 20:44
1884
7
Всего в Грузии сделали 1 122 209 прививок, в том числе за последние сутки – 26 734.
В карантине в настоящее время находятся 112 человек, в стационарах – 7 546, в ковид-гостиницах – 3 128.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:56Питьевую воду из Грузии отправили в Кабул для афганцев, ожидающих эвакуации
12:31Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
12:21Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
12:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
11:32Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии
10:32Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19
09:36Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1
09:12США нанесли воздушный удар по боевикам ИГ* в Афганистане
09:01Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
ВчераПочти треть россиян сделали первую прививку от коронавируса
ВчераСША ожидают новые атаки на аэропорт Кабула - Пентагон
ВчераБывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе присоединился к партии однофамильца
ВчераФранция внесла Грузию в "красный список"
ВчераЭкс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому
ВчераТбилисцам сделали перерасчет выплат за электроэнергию
ВчераСвернул не туда: дальнобойщик из Пакистана ехал в Кабул, а попал в США
ВчераЭпидемиолог: Грузия переживает пик смертности от коронавируса
ВчераГрузия провела военные учения на Черном море - видео
ВчераЛотерея для вакцинированных граждан будет разыграна в Грузии
ВчераЭвакуация из Афганистана в Грузию: военные самолеты НАТО в Тбилиси