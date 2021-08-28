https://sputnik-georgia.ru/20210828/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4247-258759907.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 3053 человека 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T12:02+0400
2021-08-28T12:02+0400
2021-08-28T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4247. Скончались 74.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 540 449 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3053 человека, а с начала пандемии – 476 555. Скончались 7175.За сутки сделано 45 100 тестов, из которых 26 737 на антиген и 18 363 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 9,42%, за последние 14 дней – 10,61%, за последние семь дней – 10,23%.Всего в Грузии сделали 1 122 209 прививок, в том числе за последние сутки – 26 734.В карантине в настоящее время находятся 112 человек, в стационарах – 7 546, в ковид-гостиницах – 3 128.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
12:02 28.08.2021 (обновлено: 12:03 28.08.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 3053 человека
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4247. Скончались 74.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 540 449 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3053 человека, а с начала пандемии – 476 555. Скончались 7175.
За сутки сделано 45 100 тестов, из которых 26 737 на антиген и 18 363 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 9,42%, за последние 14 дней – 10,61%, за последние семь дней – 10,23%.
Всего в Грузии сделали 1 122 209 прививок, в том числе за последние сутки – 26 734.
В карантине в настоящее время находятся 112 человек, в стационарах – 7 546, в ковид-гостиницах – 3 128.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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