Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается
14:31 28.08.2021 (обновлено: 15:00 28.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - туристы на батумском бульваре в масках
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На сегодняшний день состояние 1 624 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу - за последние сутки сделано 45 100 тестов на коронавирус и выявлено 4 247 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 540 449 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 073 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 476 555 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 пациента, а с начала пандемии – 7 175.
Из 4 247 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 755 случаев.
В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
Аджария – 456
Имерети – 447
Квемо Картли – 295
Шида Картли – 254
Гурия – 121
Самегрело - Земо Сванети – 304
Кахети – 389
Мцхета-Мтианети – 102
Самцхе-Джавахети – 86
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.
На данный момент в Грузии 56 693 активных случая, из них 7 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 624 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 128 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 46 019 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 112 человек, а в самоизоляции – 55 902.
Показатель положительности по данным на 28 августа составляет 9,42%, за две недели – 10.61%, за семь дней – 10.23%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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