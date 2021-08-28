https://sputnik-georgia.ru/20210828/covidstatistika-gruzii-pik-chetvertoy-volny-koronavirusa-prodolzhaetsya-258836791.html

COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается

COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается

На сегодняшний день состояние 1 624 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T14:31+0400

2021-08-28T14:31+0400

2021-08-28T15:00+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу - за последние сутки сделано 45 100 тестов на коронавирус и выявлено 4 247 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 540 449 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 073 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 476 555 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 пациента, а с начала пандемии – 7 175.Из 4 247 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 755 случаев.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 56 693 активных случая, из них 7 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 624 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 128 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 46 019 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 112 человек, а в самоизоляции – 55 902.Показатель положительности по данным на 28 августа составляет 9,42%, за две недели – 10.61%, за семь дней – 10.23%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html

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грузия, коронавирус covid-19