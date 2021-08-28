Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210828/covidstatistika-gruzii-pik-chetvertoy-volny-koronavirusa-prodolzhaetsya-258836791.html
COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается
COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается
На сегодняшний день состояние 1 624 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T14:31+0400
2021-08-28T15:00+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258623217_0:227:3068:1954_1920x0_80_0_0_613f1b5e8790a581df9cc216c0d7e0cd.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу - за последние сутки сделано 45 100 тестов на коронавирус и выявлено 4 247 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 540 449 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 073 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 476 555 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 пациента, а с начала пандемии – 7 175.Из 4 247 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 755 случаев.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 56 693 активных случая, из них 7 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 624 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 128 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 46 019 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 112 человек, а в самоизоляции – 55 902.Показатель положительности по данным на 28 августа составляет 9,42%, за две недели – 10.61%, за семь дней – 10.23%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258623217_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a63efbe38d162f7a17c72bee817bf283.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, коронавирус covid-19

COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается

14:31 28.08.2021 (обновлено: 15:00 28.08.2021)
173
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - туристы на батумском бульваре в масках
Эпидемия коронавируса - туристы на батумском бульваре в масках - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На сегодняшний день состояние 1 624 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу - за последние сутки сделано 45 100 тестов на коронавирус и выявлено 4 247 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 540 449 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 073 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 476 555 пациентов.
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Четвертая волна
Эпидемиолог: Грузия переживает пик смертности от коронавируса
Вчера, 20:44
2135
7
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 пациента, а с начала пандемии – 7 175.
Из 4 247 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 755 случаев.
В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
Аджария – 456
Имерети – 447
Квемо Картли – 295
Шида Картли – 254
Гурия – 121
Самегрело - Земо Сванети – 304
Кахети – 389
Мцхета-Мтианети – 102
Самцхе-Джавахети – 86
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.
На данный момент в Грузии 56 693 активных случая, из них 7 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 624 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 128 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 46 019 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 112 человек, а в самоизоляции – 55 902.
Показатель положительности по данным на 28 августа составляет 9,42%, за две недели – 10.61%, за семь дней – 10.23%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:00Сегодня мы молимся за свою страну – местоблюститель Патриарха Грузии поздравил верующих
14:31COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается
13:31Все пациенты в полевом госпитале на Кавтарадзе подключены к кислородным аппаратам
12:56Питьевую воду из Грузии отправили в Кабул для афганцев, ожидающих эвакуации
12:31Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
12:21Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
12:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
11:32Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии
10:32Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19
09:36Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1
09:12США нанесли воздушный удар по боевикам ИГ* в Афганистане
09:01Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
ВчераПочти треть россиян сделали первую прививку от коронавируса
ВчераСША ожидают новые атаки на аэропорт Кабула - Пентагон
ВчераБывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе присоединился к партии однофамильца
ВчераФранция внесла Грузию в "красный список"
ВчераЭкс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому
ВчераТбилисцам сделали перерасчет выплат за электроэнергию
ВчераСвернул не туда: дальнобойщик из Пакистана ехал в Кабул, а попал в США
ВчераЭпидемиолог: Грузия переживает пик смертности от коронавируса