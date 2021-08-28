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Главный тренер "Валенсии" высоко оценил игру грузинского вратаря
Главный тренер "Валенсии" высоко оценил игру грузинского вратаря
В испанский клуб голкипер перешел из "Динамо" Тбилиси, срок соглашения рассчитан на один год 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T18:00+0400
2021-08-28T18:00+0400
спорт
грузия
футбол
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ТБИЛИСИ, 28 авг – Sputnik. Главный тренер испанской "Валенсии" Хосе Бардалас после высоко оценил игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили."Игра Мамардашвили стала для нас сюрпризом. Все, что связано с ним, – просто отлично. Мы не пропустили на "Месталии", и это хорошо. Одна из моих главных задач – сократить количество пропущенных голов", - сказал наставник "Валенсии" после домашней победы (3:0) над "Алавесом" в третьем туре чемпионата Испании по футболу.Мамардашвили сыграл все три матча за "летучих мышей" в Примере, два из которых стали "сухими". В первом туре "Валенсия" обыграла "Хетафе" (1:0), а во втором сыграла вничью с "Гранадой" (1:1).20-летний Мамардашвили выступает в "Валенсии" на правах аренды. В испанский клуб голкипер перешел из "Динамо" Тбилиси. Срок соглашения между "летучими мышами" и Мамардашвили рассчитан на один год. При этом у "Валенсии" есть право выкупа грузинского вратаря.В ближайшие дни Мамардашвили прилетит в Тбилиси, где вместе со своими партнерами по сборной Грузии начнет подготовку к отборочному мату ЧМ-2022 против Косово, который состоится 2 сентября в Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Nazvan-sostav-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-na-otborochnye-matchi-ChM-2022-252655694.html
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грузия, футбол

Главный тренер "Валенсии" высоко оценил игру грузинского вратаря

18:00 28.08.2021
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© AFP / JOSE JORDANГолкипер Георгий Мамардашвили
Голкипер Георгий Мамардашвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© AFP / JOSE JORDAN
В испанский клуб голкипер перешел из "Динамо" Тбилиси, срок соглашения рассчитан на один год
ТБИЛИСИ, 28 авг – Sputnik. Главный тренер испанской "Валенсии" Хосе Бардалас после высоко оценил игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили.
"Игра Мамардашвили стала для нас сюрпризом. Все, что связано с ним, – просто отлично. Мы не пропустили на "Месталии", и это хорошо. Одна из моих главных задач – сократить количество пропущенных голов", - сказал наставник "Валенсии" после домашней победы (3:0) над "Алавесом" в третьем туре чемпионата Испании по футболу.
Мамардашвили сыграл все три матча за "летучих мышей" в Примере, два из которых стали "сухими". В первом туре "Валенсия" обыграла "Хетафе" (1:0), а во втором сыграла вничью с "Гранадой" (1:1).
Тренировка сборной Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
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20-летний Мамардашвили выступает в "Валенсии" на правах аренды. В испанский клуб голкипер перешел из "Динамо" Тбилиси. Срок соглашения между "летучими мышами" и Мамардашвили рассчитан на один год. При этом у "Валенсии" есть право выкупа грузинского вратаря.
В ближайшие дни Мамардашвили прилетит в Тбилиси, где вместе со своими партнерами по сборной Грузии начнет подготовку к отборочному мату ЧМ-2022 против Косово, который состоится 2 сентября в Батуми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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