https://sputnik-georgia.ru/20210828/gosudarstvo-pomozhet-postradavshim-ot-grada-vinogradaryam-258880242.html

Государство поможет пострадавшим от града виноградарям

Государство поможет пострадавшим от града виноградарям

Государство окажет помощь и тем фермерам, у которых град уничтожил урожай плодовых деревьев 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T19:00+0400

2021-08-28T19:00+0400

2021-08-28T19:00+0400

грузия

экономика

кахети

экономика грузии

виноград

компенсация

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ТБИЛИСИ, 28 авг – Sputnik. Все виноградари Кахети, урожай которых пострадал от града 26 августа, получат компенсации, заявил глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили.На Кахети 26 августа обрушился град, который за 15 минут уничтожил и повредил урожай винограда на 4,6 тысячи гектаров.По решению правительства Грузии, виноградари смогут сдать побитый градом виноград сорта "Ркацители" по 0,8 лари за килограмм, а сорта "Саперави" – по 1 лари за килограмм."Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат единовременную компенсацию в размере трех тысяч лари", – сказал Давиташвили.По его словам, также в рамках программы "Посади будущее" государство окажет помощь и тем фермерам, у которых град уничтожил урожай плодовых деревьев.Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/grad-unichtozhil-vinogradniki-v-neskolkikh-selakh-kakheti-258693781.html

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грузия, экономика, кахети, экономика грузии, виноград, компенсация