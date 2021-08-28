https://sputnik-georgia.ru/20210828/khvicha-kvaratskheliya-ne-pomozhet-sbornoy-gruzii-v-sentyabrskikh-matchakh-258874014.html

Хвича Кварацхелия не поможет сборной Грузии в сентябрьских матчах

Хвича Кварацхелия не поможет сборной Грузии в сентябрьских матчах

Кварацхелия также пропустил два товарищеских матча сборной Грузии в июне из-за травмы 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T15:31+0400

2021-08-28T15:31+0400

2021-08-28T15:31+0400

спорт

грузия

сборная грузии по футболу

хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 28 авг – Sputnik. Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия не сможет помочь сборной Грузии по футболу в двух отборочных матчах ЧМ-2022, которые состоятся в сентябре."Атакующий хавбек не успел полностью восстановиться от повреждения, и главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль принял решение заменить Кварацхелия. Вместо полузащитника "Рубина" в заявку национальной команды попал Георгий Цитаишвили из одесского "Черноморца", – говорится в сообщении на сайте Федерации футбола Грузии.20-летний Цитаишвили, имеющий украинское гражданство, в мае текущего года получил грузинский паспорт. Для полузащитника, который играет на той же позиции, что и Кварацхелия, это дебютный вызов в сборную Грузии.Что касается Кварацхелия, то хавбек получил повреждение 12 августа в ответном матче Лиги конференций УЕФА против польского "Ракува" (0:1). В последовавшем матче РПЛ против "Крылья Советов" Кварацхелия вышел на замену на 56 минуте, а в двух следующих встречах, против "Химок" и "Краснодара", даже не попал в заявку на игру.Из-за травмы Кварацхелия пропустил два товарищеских матча сборной Грузии в июне – против Румынии (2:1) и Нидерландов (0:3). Последнюю игру в составе сборной Грузии Кварацхелия провел в марте текущего года, в отборочном матче ЧМ-2022 против Греции (1:1).В рамках отбора к ЧМ-2022 сборная Грузии в сентябре проведет два матча – 2 числа в Батуми примет Косово, а через три дня на выезде сыграет против команды Испании. 8 сентября в Софии подопечные Саньоля проведут тест-матч против Болгарии.Подготовку к сентябрьским матчам сборная Грузии начнет 30 августа на черноморском побережье.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Nazvan-sostav-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-na-otborochnye-matchi-ChM-2022-252655694.html

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грузия, сборная грузии по футболу, хвича кварацхелия