https://sputnik-georgia.ru/20210828/kim-kardashyan-prishla-na-kontsert-eks-supruga-kane-uesta-v-svadebnom-plate-258706522.html
Ким Кардашьян пришла на концерт экс-супруга Канье Уэста в свадебном платье
Ким Кардашьян пришла на концерт экс-супруга Канье Уэста в свадебном платье
Развод, свадебное платье, акт самосожжения и другие странности - У Ким и Канье точно все в порядке?! 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T13:03+0400
2021-08-28T13:03+0400
2021-08-28T13:03+0400
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ким кардашьян
канье уэст
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Ким Кардашьян появилась на концерте своего бывшего супруга, и не просто появилась, а предстала в свадебном платье из новой кутюрной коллекции Balenciaga.Ким вышла на сцену во время исполнения финальной композиции No Child Left Behind. Ее появление, естественно, вызвало небывалый ажиотаж и, что называется, взорвало интернет. Любопытно, что до появления Ким был один примечательный момент в шоу - символический "акт самосожжения" Уэста. Зрители решили, что так Канье сжигает мосты, прошлое и возвращается к Ким. К слову, для этого трюка музыкант надел специальный защитный костюм."То есть он сжег сам себя, чтобы освободиться от своих грехов и стать другим человеком с Ким?", "Канье сжег сам себя и снова женился на Ким в течение двух минут", "Ким и Канье, конечно, самая странная разводящаяся пара, какую я видел!" — написали пользователи твиттера.О том, что пара разводится, СМИ стало известно в феврале 2021 года. Однако в последнее время знаменитостей, которых связывают четверо детей и бизнес, все чаще видят вместе. Тем не менее инсайдеры утверждают, что ждать воссоединения пары не стоит и появления Ким — всего лишь знаки поддержки бывшему супругу.Читайте также:
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ким кардашьян, канье уэст
Ким Кардашьян пришла на концерт экс-супруга Канье Уэста в свадебном платье
Развод, свадебное платье, акт самосожжения и другие странности - У Ким и Канье точно все в порядке?!
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Ким Кардашьян появилась на концерте своего бывшего супруга, и не просто появилась, а предстала в свадебном платье из новой кутюрной коллекции Balenciaga.
Ким вышла на сцену во время исполнения финальной композиции No Child Left Behind. Ее появление, естественно, вызвало небывалый ажиотаж и, что называется, взорвало интернет.
Любопытно, что до появления Ким был один примечательный момент в шоу - символический "акт самосожжения" Уэста. Зрители решили, что так Канье сжигает мосты, прошлое и возвращается к Ким. К слову, для этого трюка музыкант надел специальный защитный костюм.
"То есть он сжег сам себя, чтобы освободиться от своих грехов и стать другим человеком с Ким?", "Канье сжег сам себя и снова женился на Ким в течение двух минут", "Ким и Канье, конечно, самая странная разводящаяся пара, какую я видел!" — написали пользователи твиттера.
О том, что пара разводится, СМИ стало известно в феврале 2021 года. Однако в последнее время знаменитостей, которых связывают четверо детей и бизнес, все чаще видят вместе.
Тем не менее инсайдеры утверждают, что ждать воссоединения пары не стоит и появления Ким — всего лишь знаки поддержки бывшему супругу.
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