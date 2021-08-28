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Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1
Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T09:36+0400
2021-08-28T09:36+0400
грузинская экономика
грузия
валютный курс
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа в размере 3,1248 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210820/Natsbank-Gruzii-vpervye-s-aprelya-prodal-valyutu-na-auktsione-252635930.html
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грузинская экономика , грузия, валютный курс, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1

09:36 28.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа в размере 3,1248 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 28 августа - Sputnik Грузия
Дом Юстиции на набережной в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2021
Нацбанк Грузии впервые с апреля продал валюту на аукционе
20 августа, 19:56
2692
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