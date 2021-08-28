https://sputnik-georgia.ru/20210828/kurs-lari-na-subbotu--31248-gel1-258712368.html

Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1

Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T09:36+0400

2021-08-28T09:36+0400

2021-08-28T09:36+0400

грузинская экономика

грузия

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национальный банк грузии

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа в размере 3,1248 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Natsbank-Gruzii-vpervye-s-aprelya-prodal-valyutu-na-auktsione-252635930.html

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