https://sputnik-georgia.ru/20210828/segodnya-my-molimsya-za-svoyu-stranu--mestoblyustitel-patriarkha-gruzii-pozdravil-veruyuschikh-258873680.html

Сегодня мы молимся за свою страну – местоблюститель Патриарха Грузии поздравил верующих

Сегодня мы молимся за свою страну – местоблюститель Патриарха Грузии поздравил верующих

В Грузии Мариамоба - один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T15:00+0400

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религия

грузия

патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сегодня мы молимся за свою страну и народ, чтобы Божья матерь спасла государство, сказал местоблюститель Патриарха Грузии владыка Шио на проповеди в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы.Успение Пресвятой Богородицы – это один из двенадцати великих церковных праздников в православии."Сегодня мы молимся за нашу страну, за наш народ, за нашу родину, за воссоединение нашего народа, чтобы Пресвятая Божья матерь спасла нашу страну. И сегодня, безусловно, мы особо молимся за болящих", - сказал Шио.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии. Этот день в стране является нерабочим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210828/prezident-gruzii-v-chest-prazdnika-pomilovala-troikh-zaklyuchennykh-258760077.html

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религия , грузия, патриархия грузии