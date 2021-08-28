https://sputnik-georgia.ru/20210828/sotrudniki-apparata-narodnogo-zaschitnika-gruzii-budut-obyazany-predyavlyat-kovid-pasporta-258837429.html

Сотрудники аппарата Народного защитника Грузии будут обязаны предъявлять ковид-паспорта

Сотрудники аппарата Народного защитника Грузии будут обязаны предъявлять ковид-паспорта

Аппарат Народного защитника отмечает, что 70% сотрудников уже привиты 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T16:30+0400

2021-08-28T16:30+0400

2021-08-28T16:30+0400

четвертая волна

грузия

народный защитник грузии

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария обязала всех своих сотрудников предъявлять на работе ковид-паспорта или каждую неделю результаты ПЦР-теста, говорится в сообщении на странице аппарата омбудсмена в соцсети Facebook."Решение принято из-за тяжелейшей эпидситуации и распространения коронавируса и для создания безопасной среды для тех людей, с которыми общаются сотрудники", – говорится в сообщении.При этом аппарат Народного защитника отмечает, что 70% его сотрудников уже привиты.Народный защитник Грузии занимается вопросами защиты прав человека. Его сотрудники имеют доступ в том числе и закрытые заведения типа тюрем, домов престарелых, пансионатов и так далее.Ранее Народный защитник заявил, что требование представления ковид-карточки, подтверждающей наличие вакцинации против коронавируса, не является дискриминацией или ущемлением прав человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Chkhaidze-chetvertaya-volna-koronavirusa-v-Gruzii-samaya-strashnaya-252654852.html

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