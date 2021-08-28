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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210828/sotrudniki-apparata-narodnogo-zaschitnika-gruzii-budut-obyazany-predyavlyat-kovid-pasporta-258837429.html
Сотрудники аппарата Народного защитника Грузии будут обязаны предъявлять ковид-паспорта
Сотрудники аппарата Народного защитника Грузии будут обязаны предъявлять ковид-паспорта
Аппарат Народного защитника отмечает, что 70% сотрудников уже привиты 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T16:30+0400
2021-08-28T16:30+0400
четвертая волна
грузия
народный защитник грузии
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария обязала всех своих сотрудников предъявлять на работе ковид-паспорта или каждую неделю результаты ПЦР-теста, говорится в сообщении на странице аппарата омбудсмена в соцсети Facebook."Решение принято из-за тяжелейшей эпидситуации и распространения коронавируса и для создания безопасной среды для тех людей, с которыми общаются сотрудники", – говорится в сообщении.При этом аппарат Народного защитника отмечает, что 70% его сотрудников уже привиты.Народный защитник Грузии занимается вопросами защиты прав человека. Его сотрудники имеют доступ в том числе и закрытые заведения типа тюрем, домов престарелых, пансионатов и так далее.Ранее Народный защитник заявил, что требование представления ковид-карточки, подтверждающей наличие вакцинации против коронавируса, не является дискриминацией или ущемлением прав человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Chkhaidze-chetvertaya-volna-koronavirusa-v-Gruzii-samaya-strashnaya-252654852.html
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грузия, народный защитник грузии, коронавирус covid-19

Сотрудники аппарата Народного защитника Грузии будут обязаны предъявлять ковид-паспорта

16:30 28.08.2021
586
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Грузии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Аппарат Народного защитника отмечает, что 70% сотрудников уже привиты
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария обязала всех своих сотрудников предъявлять на работе ковид-паспорта или каждую неделю результаты ПЦР-теста, говорится в сообщении на странице аппарата омбудсмена в соцсети Facebook.
"Решение принято из-за тяжелейшей эпидситуации и распространения коронавируса и для создания безопасной среды для тех людей, с которыми общаются сотрудники", – говорится в сообщении.
При этом аппарат Народного защитника отмечает, что 70% его сотрудников уже привиты.
Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Четвертая волна
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23 августа, 20:02
813
Народный защитник Грузии занимается вопросами защиты прав человека. Его сотрудники имеют доступ в том числе и закрытые заведения типа тюрем, домов престарелых, пансионатов и так далее.
Ранее Народный защитник заявил, что требование представления ковид-карточки, подтверждающей наличие вакцинации против коронавируса, не является дискриминацией или ущемлением прав человека.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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