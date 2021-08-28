Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210828/vlasti-gruzii-pomogut-fermeram-v-kakheti-vosstanovit-unichtozhennye-nepogodoy-vinogradniki-258760621.html
Власти Грузии помогут фермерам в Кахети восстановить уничтоженные непогодой виноградники
Власти Грузии помогут фермерам в Кахети восстановить уничтоженные непогодой виноградники
Информация о компенсации станет известна после того, как спецкомиссия завершит работы по оценке ущерба в пострадавших селах 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T17:31+0400
2021-08-28T17:31+0400
грузинская экономика
грузия
экономика
виноградники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0a/249178851_0:42:2000:1167_1920x0_80_0_0_7accccbf0ab1e37094343065e5681ca4.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Глава департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили уже второй день находится в Кахети, где встречается с населением, пострадавшим от стихийного бедствия. Об этом сообщается на его странице в Facebook.Сильный град и ветер повредили более четырех тысяч гектаров виноградников в регионе Кахети, а именно в муниципалитетах Кварели, Телави и Гурджаани. Также были повреждены дома, а сильный ветер сорвал крышу школы в селе Гавази."По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили сегодня я нахожусь в регионе Кахети, встретился с крестьянами. Они не останутся один на один с результатами стихии. Правительство, министерство, мэрия, администрация мобилизованы на помощь населению. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", – сказал Барнабишвили.По словам Барнабишвили, поврежденная инфраструктура будет восстановлена в ближайшее время, а информация о компенсации станет известна после того, как спецкомиссия завершит работы по оценке в пострадавших селах.Также государственное предприятие "Компания по управлению урожая" выразило готовность к приему и переработке винограда, поврежденного градом.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/grad-unichtozhil-vinogradniki-v-neskolkikh-selakh-kakheti-258693781.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0a/249178851_194:0:1807:1210_1920x0_80_0_0_403bda928f391291cb1e4ec37aa3dc4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузинская экономика , грузия, экономика, виноградники

Власти Грузии помогут фермерам в Кахети восстановить уничтоженные непогодой виноградники

17:31 28.08.2021
500
© photo: Georgian Dream / FBВиноградник на предприятии по производству биовина в селе Руиспири, Ахметского района
Виноградник на предприятии по производству биовина в селе Руиспири, Ахметского района - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© photo: Georgian Dream / FB
Информация о компенсации станет известна после того, как спецкомиссия завершит работы по оценке ущерба в пострадавших селах
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Глава департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили уже второй день находится в Кахети, где встречается с населением, пострадавшим от стихийного бедствия. Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Сильный град и ветер повредили более четырех тысяч гектаров виноградников в регионе Кахети, а именно в муниципалитетах Кварели, Телави и Гурджаани. Также были повреждены дома, а сильный ветер сорвал крышу школы в селе Гавази.
"По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили сегодня я нахожусь в регионе Кахети, встретился с крестьянами. Они не останутся один на один с результатами стихии. Правительство, министерство, мэрия, администрация мобилизованы на помощь населению. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", – сказал Барнабишвили.
Виноград в винограднике - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
Вчера, 11:16
1409
По словам Барнабишвили, поврежденная инфраструктура будет восстановлена в ближайшее время, а информация о компенсации станет известна после того, как спецкомиссия завершит работы по оценке в пострадавших селах.
Также государственное предприятие "Компания по управлению урожая" выразило готовность к приему и переработке винограда, поврежденного градом.
010010
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:00Государство поможет пострадавшим от града виноградарям
18:31Грузия закупит 14 рыболовных кораблей
18:17Новый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото
18:00Главный тренер "Валенсии" высоко оценил игру грузинского вратаря
17:31Власти Грузии помогут фермерам в Кахети восстановить уничтоженные непогодой виноградники
17:01Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури – задержан один человек
16:30Сотрудники аппарата Народного защитника Грузии будут обязаны предъявлять ковид-паспорта
15:31Хвича Кварацхелия не поможет сборной Грузии в сентябрьских матчах
15:00Сегодня мы молимся за свою страну – местоблюститель Патриарха Грузии поздравил верующих
14:31COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается
13:31Все пациенты в полевом госпитале на Кавтарадзе подключены к кислородным аппаратам
12:56Питьевую воду из Грузии отправили в Кабул для афганцев, ожидающих эвакуации
12:31Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
12:21Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
12:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
11:32Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии
10:32Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19
09:36Курс лари на субботу – 3,1248 GEL/$1
09:12США нанесли воздушный удар по боевикам ИГ* в Афганистане
09:01Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы