https://sputnik-georgia.ru/20210828/vlasti-gruzii-pomogut-fermeram-v-kakheti-vosstanovit-unichtozhennye-nepogodoy-vinogradniki-258760621.html

Власти Грузии помогут фермерам в Кахети восстановить уничтоженные непогодой виноградники

Власти Грузии помогут фермерам в Кахети восстановить уничтоженные непогодой виноградники

Информация о компенсации станет известна после того, как спецкомиссия завершит работы по оценке ущерба в пострадавших селах 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T17:31+0400

2021-08-28T17:31+0400

2021-08-28T17:31+0400

грузинская экономика

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экономика

виноградники

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Глава департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили уже второй день находится в Кахети, где встречается с населением, пострадавшим от стихийного бедствия. Об этом сообщается на его странице в Facebook.Сильный град и ветер повредили более четырех тысяч гектаров виноградников в регионе Кахети, а именно в муниципалитетах Кварели, Телави и Гурджаани. Также были повреждены дома, а сильный ветер сорвал крышу школы в селе Гавази."По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили сегодня я нахожусь в регионе Кахети, встретился с крестьянами. Они не останутся один на один с результатами стихии. Правительство, министерство, мэрия, администрация мобилизованы на помощь населению. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", – сказал Барнабишвили.По словам Барнабишвили, поврежденная инфраструктура будет восстановлена в ближайшее время, а информация о компенсации станет известна после того, как спецкомиссия завершит работы по оценке в пострадавших селах.Также государственное предприятие "Компания по управлению урожая" выразило готовность к приему и переработке винограда, поврежденного градом.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/grad-unichtozhil-vinogradniki-v-neskolkikh-selakh-kakheti-258693781.html

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грузинская экономика , грузия, экономика, виноградники