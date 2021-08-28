https://sputnik-georgia.ru/20210828/vse-patsienty-v-polevom-gospitale-na-kavtaradze-podklyucheny-k-kislorodnym-apparatam-258771005.html
Все пациенты в полевом госпитале на Кавтарадзе подключены к кислородным аппаратам
Все пациенты в полевом госпитале на Кавтарадзе подключены к кислородным аппаратам
За последние сутки из полевого госпиталя выписано только два пациента 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T13:31+0400
2021-08-28T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Все пациенты в полевом госпитале на улице Кавтарадзе подключены к кислородным аппаратам, сказал куратор отделения больницы Мераб Чиковани.Как сообщил журналистам куратор отделения больницы Мераб Чиковани, за последние сутки из больницы выписано два пациента."Все пациенты, которые в настоящее время проходят лечение в больнице, подключены к кислородному аппарату", - сказал он.В настоящее время в полевом госпитале на улице Кавтарадзе проходят лечение 82 пациента.На сегодняшний день в Тбилиси работают три полевых госпиталя – в Дигоми (в олимпийском городке – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Из них функционирует только один - Самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов в том случае, если остальные будут переполнены, а полевой госпиталь, расположенный в тбилисском олимпийском городке в Дигоми, приостановил работу с 28 августа.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, коронавирус covid-19
Все пациенты в полевом госпитале на Кавтарадзе подключены к кислородным аппаратам
За последние сутки из полевого госпиталя выписано только два пациента
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Все пациенты в полевом госпитале на улице Кавтарадзе подключены к кислородным аппаратам, сказал куратор отделения больницы Мераб Чиковани.
Как сообщил журналистам куратор отделения больницы Мераб Чиковани, за последние сутки из больницы выписано два пациента.
"Все пациенты, которые в настоящее время проходят лечение в больнице, подключены к кислородному аппарату", - сказал он.
В настоящее время в полевом госпитале на улице Кавтарадзе проходят лечение 82 пациента.
На сегодняшний день в Тбилиси работают три полевых госпиталя – в Дигоми (в олимпийском городке – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Из них функционирует только один - Самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов в том случае, если остальные будут переполнены, а полевой госпиталь, расположенный в тбилисском олимпийском городке в Дигоми, приостановил работу с 28 августа.