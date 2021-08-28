Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210828/vybory-v-gruzii-2021-za-protsessom-golosvaniya-gotovy-sledit-75-nablyudateley--258881894.html
Выборы в Грузии 2021: за процессом голосования готовы следить 75 наблюдателей
Выборы в Грузии 2021: за процессом голосования готовы следить 75 наблюдателей
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 56 местных и 19 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной... 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T21:03+0400
2021-08-28T21:06+0400
местные выборы в грузии 2021
политика грузии
грузия
местные выборы
политика
наблюдатели на выборах в грузии 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249865664_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a1e89613a2a82b9e4b7e9b279f669f81.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 56 местных и 19 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.На сегодняшний день, регистрацию среди местных наблюдательских организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.Также ЦИК Грузии зарегистрировал 19 международных организаций для наблюдения за выборами. Среди них международные организации, посольства и избирательные комиссии различных стран.Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 511 журналистов и операторов от 16 СМИ.В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/bdipch-prishlet-v-gruziyu-350-nablyudateley-za-mestnymi-vyborami-258686560.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249865664_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_1fee344940361d0f77832e51d0b2d44d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика грузии, грузия, местные выборы, политика, наблюдатели на выборах в грузии 2021

Выборы в Грузии 2021: за процессом голосования готовы следить 75 наблюдателей

21:03 28.08.2021 (обновлено: 21:06 28.08.2021)
201
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПарламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели принимают участие в голосовании. Бюллетень опускают в урну
Парламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели принимают участие в голосовании. Бюллетень опускают в урну - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 56 местных и 19 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
На сегодняшний день, регистрацию среди местных наблюдательских организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.
Конференция ОБСЕ в Тбилиси по вопросам свободы СМИ - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
БДИПЧ пришлет в Грузию 350 наблюдателей за местными выборами
Вчера, 08:01
187
Также ЦИК Грузии зарегистрировал 19 международных организаций для наблюдения за выборами. Среди них международные организации, посольства и избирательные комиссии различных стран.
Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 511 журналистов и операторов от 16 СМИ.
В выборах принимают участие 50 партий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
001000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:03Выборы в Грузии 2021: за процессом голосования готовы следить 75 наблюдателей
20:30На Солнце третий день подряд фиксируют вспышки
20:02Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГ* в результате авиаудара
19:31Заключенным Грузии дадут бесплатно поговорить с родными
19:00Государство поможет пострадавшим от града виноградарям
18:31Грузия закупит 14 рыболовных кораблей
18:17Новый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото
18:00Главный тренер "Валенсии" высоко оценил игру грузинского вратаря
17:31Власти Грузии помогут фермерам в Кахети восстановить уничтоженные непогодой виноградники
17:01Полиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури – задержан один человек
16:30Сотрудники аппарата Народного защитника Грузии будут обязаны предъявлять ковид-паспорта
15:31Хвича Кварацхелия не поможет сборной Грузии в сентябрьских матчах
15:00Сегодня мы молимся за свою страну – местоблюститель Патриарха Грузии поздравил верующих
14:31COVID–статистика Грузии: пик четвертой волны коронавируса продолжается
13:31Все пациенты в полевом госпитале на Кавтарадзе подключены к кислородным аппаратам
12:56Питьевую воду из Грузии отправили в Кабул для афганцев, ожидающих эвакуации
12:31Президент Грузии в честь праздника помиловала троих заключенных
12:21Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
12:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4247
11:32Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии