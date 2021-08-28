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Выборы в Грузии 2021: за процессом голосования готовы следить 75 наблюдателей

Выборы в Грузии 2021: за процессом голосования готовы следить 75 наблюдателей

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 56 местных и 19 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной... 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T21:03+0400

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местные выборы в грузии 2021

политика грузии

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местные выборы

политика

наблюдатели на выборах в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 56 местных и 19 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.На сегодняшний день, регистрацию среди местных наблюдательских организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.Также ЦИК Грузии зарегистрировал 19 международных организаций для наблюдения за выборами. Среди них международные организации, посольства и избирательные комиссии различных стран.Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 511 журналистов и операторов от 16 СМИ.В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/bdipch-prishlet-v-gruziyu-350-nablyudateley-za-mestnymi-vyborami-258686560.html

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