https://sputnik-georgia.ru/20210828/zaklyuchennym-gruzii-dadut-besplatno-pogovorit-s-rodnymi-258880554.html

Заключенным Грузии дадут бесплатно поговорить с родными

Заключенным Грузии дадут бесплатно поговорить с родными

Лимиты разговора в каждой тюрьме разные и зависят от режима тюрьмы 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T19:31+0400

2021-08-28T19:31+0400

2021-08-28T19:31+0400

общество

грузия

заключенные

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ТБИЛИСИ, 28 авг – Sputnik. Заключенные, находящиеся в грузинских тюрьмах, к празднику Успения Божьей матери получили в подарок по 15 минут телефонного разговора, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии."Финансирование телефонных разговоров частично компенсирует дефицит связи с внешним миром, которую создал запрет на долгосрочные свидания для предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.По данным пенитенциарной службы, лимиты разговора в каждой тюрьме разные и зависят от режима тюрьмы.По данным на 1 июля, в Грузии в заключении находятся 9,1 тысячи человек, что составляет 0,25% населения страны. Заключенные отбывают строк в 13 тюрьмах по стране.На сегодняшний день тюрьмы в Грузии делятся по степени риска заключенных и по виду заключения на три типа — открытые, полуоткрытые и закрытые учреждения. В последних содержатся осужденные за тяжкие преступления и не подчиняющиеся внутреннему распорядку тюрем.

https://sputnik-georgia.ru/20210828/prezident-gruzii-v-chest-prazdnika-pomilovala-troikh-zaklyuchennykh-258760077.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество , грузия, заключенные