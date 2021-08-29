Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/covidstatistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-avgusta-258889891.html
COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа
COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа
На данный момент в Грузии 53 109 активных случаев, из них 7 571 нуждается в стационарном лечении, состояние 1 637 пациентов тяжелое 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T13:32+0400
2021-08-29T12:33+0400
четвертая волна
грузия
вакцинация
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252615147_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_8e412fe345706f3a3f5ad7f77e72bf51.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. По состоянию на утро 29 августа в Грузии вакцинировано 1 145 925 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны."Одной дозой на отчетную дату вакцинировано 771 055 человек, что составляет 27% от взрослого населения, двумя дозами вакцинировано 374 870 человек - 13,1%", - говорится в сообщении.За последние сутки прошли вакцинацию 20 678 человек.За последние сутки сделано 25 217 тестов на коронавирус и выявлено 2 669 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 543 118 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 6 177 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 482 732 пациента (88% от общего числа зараженных). Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 76 пациентов, а с начала пандемии – 7 251 (1,34%).Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 53 109 активных случаев, из них 7 571 нуждается в стационарном лечении.Состояние 1 637 пациентов тяжелое, из них 376 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 072 пациента находятся в ковид-гостиницах. 42 660 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 113 человек, а в самоизоляции – 53 799 .Показатель положительности по данным на 29 августа составляет 10,58%, за две недели – 10,49%, за семь дней – 10,15%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252615147_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_ebc084deb391ba50ef687ea2f42739ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, вакцинация, коронавирус covid-19

COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа

13:32 29.08.2021
745
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - по одной из батумских улиц гуляют туристы
Эпидемия коронавируса - по одной из батумских улиц гуляют туристы - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент в Грузии 53 109 активных случаев, из них 7 571 нуждается в стационарном лечении, состояние 1 637 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. По состоянию на утро 29 августа в Грузии вакцинировано 1 145 925 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.
"Одной дозой на отчетную дату вакцинировано 771 055 человек, что составляет 27% от взрослого населения, двумя дозами вакцинировано 374 870 человек - 13,1%", - говорится в сообщении.
За последние сутки прошли вакцинацию 20 678 человек.
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Четвертая волна
Эпидемиолог: Грузия переживает пик смертности от коронавируса
27 августа, 20:44
2508
За последние сутки сделано 25 217 тестов на коронавирус и выявлено 2 669 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 543 118 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 6 177 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 482 732 пациента (88% от общего числа зараженных). Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 76 пациентов, а с начала пандемии – 7 251 (1,34%).
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
Регион Число новых случаев
Тбилиси 1 004
Аджария 385
Имерети 327
Кахети 247
Самегрело - Земо Сванети 183
Квемо Картли 181
Шида Картли 129
Мцхета-Мтианети 75
Гурия 66
Самцхе-Джавахети 57
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 15
На данный момент в Грузии 53 109 активных случаев, из них 7 571 нуждается в стационарном лечении.
Состояние 1 637 пациентов тяжелое, из них 376 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 072 пациента находятся в ковид-гостиницах. 42 660 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 113 человек, а в самоизоляции – 53 799 .
Показатель положительности по данным на 29 августа составляет 10,58%, за две недели – 10,49%, за семь дней – 10,15%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000010
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:59Вновь серебро: Грузия завоевала третью медаль на Паралимпиаде в Токио
14:33Грузинский боец без правил победил в главном поединке турнира UFC
14:18Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео
13:32COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа
12:32Вторая медаль Грузии на Паралимпиаде: дзюдоистка завоевала серебро
11:33Кого принимает и кому отказывает Грузия в убежище
11:12Тюрьма в Вильнюсе превратилась в культурный центр - видео
10:52Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 669
09:36Грузинский теннисист узнал имя своего первого соперника на US Open
09:01Грузия второй раз будет голосовать в масках: коронавирусные страсти по выборам
ВчераВыборы в Грузии 2021: за процессом голосования готовы следить 75 организаций
ВчераНа Солнце третий день подряд фиксируют вспышки
ВчераПентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГ* в результате авиаудара
ВчераЗаключенным Грузии дадут бесплатно поговорить с родными
ВчераГосударство поможет пострадавшим от града виноградарям
ВчераГрузия закупит 14 рыболовных кораблей
ВчераНовый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото
ВчераГлавный тренер "Валенсии" высоко оценил игру грузинского вратаря
ВчераВласти Грузии помогут фермерам в Кахети восстановить уничтоженные непогодой виноградники
ВчераПолиция раскрыла факт ограбления в Чохатаури – задержан один человек