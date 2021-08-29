https://sputnik-georgia.ru/20210829/covidstatistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-avgusta-258889891.html

COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа

COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа

На данный момент в Грузии 53 109 активных случаев, из них 7 571 нуждается в стационарном лечении, состояние 1 637 пациентов тяжелое 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T13:32+0400

2021-08-29T13:32+0400

2021-08-29T12:33+0400

четвертая волна

грузия

вакцинация

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252615147_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_8e412fe345706f3a3f5ad7f77e72bf51.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. По состоянию на утро 29 августа в Грузии вакцинировано 1 145 925 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны."Одной дозой на отчетную дату вакцинировано 771 055 человек, что составляет 27% от взрослого населения, двумя дозами вакцинировано 374 870 человек - 13,1%", - говорится в сообщении.За последние сутки прошли вакцинацию 20 678 человек.За последние сутки сделано 25 217 тестов на коронавирус и выявлено 2 669 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 543 118 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 6 177 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 482 732 пациента (88% от общего числа зараженных). Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 76 пациентов, а с начала пандемии – 7 251 (1,34%).Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 53 109 активных случаев, из них 7 571 нуждается в стационарном лечении.Состояние 1 637 пациентов тяжелое, из них 376 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 072 пациента находятся в ковид-гостиницах. 42 660 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 113 человек, а в самоизоляции – 53 799 .Показатель положительности по данным на 29 августа составляет 10,58%, за две недели – 10,49%, за семь дней – 10,15%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, вакцинация, коронавирус covid-19