https://sputnik-georgia.ru/20210829/den-shakhtera-otmechayut-v-gruzii-258894771.html
День шахтера отмечают в Грузии
День шахтера отмечают в Грузии
Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T16:33+0400
2021-08-29T16:33+0400
2021-08-29T16:47+0400
грузинская экономика
грузия
шахта
ткибули
шахтеры
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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава поздравила грузинских шахтеров с профессиональным днем, и выразила надежду, что в следующем году, праздник удастся отметить более грандиозно, сообщает пресс-служба ведомства.Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули (регион Имерети). Из-за пандемии COVID-19 День шахтера в стране отмечают скромно, без торжественных мероприятий."Я уверена, что вместе мы сможем справиться с пандемией, и в следующем году отметим День шахтера более грандиозно", сказала Турнава.Министр в очередной раз упомянула о важности массовой вакцинации для борьбы с распространением вируса, отметив вакцинацию сотрудников горнодобывающей компании "Сакнахшири", которые сделали прививки в Ткибули организованно, соответствующе графику.Кроме того, Турнава выразила радость в связи с успехами компании, которая улучшила условия труда рабочим. В частности, в "Сакнахшири" задействована система премий, выросли зарплаты, трудоустраиваются новые кадры, проходит переподготовка сотрудников, перевооружение шахт.Мэр Муниципалитета Ткибули Темур Чубинидзе поздравил шахтеров дистанционно."Я горжусь вами и ценю каждый день, который направлен на укрепление экономики нашей страны. Благоприятные изменения на предприятии приветствуются, будь то повышение безопасности или оценка вашего упорного труда", - написал Чубинидзе в соцсети Facebook. Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинская экономика , грузия, шахта, ткибули, шахтеры
День шахтера отмечают в Грузии
16:33 29.08.2021 (обновлено: 16:47 29.08.2021)
Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава поздравила грузинских шахтеров с профессиональным днем, и выразила надежду, что в следующем году, праздник удастся отметить более грандиозно, сообщает пресс-служба ведомства.
Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули (регион Имерети). Из-за пандемии COVID-19 День шахтера в стране отмечают скромно, без торжественных мероприятий.
"Я уверена, что вместе мы сможем справиться с пандемией, и в следующем году отметим День шахтера более грандиозно", сказала Турнава.
Министр в очередной раз упомянула о важности массовой вакцинации для борьбы с распространением вируса, отметив вакцинацию сотрудников горнодобывающей компании "Сакнахшири", которые сделали прививки в Ткибули организованно, соответствующе графику.
Кроме того, Турнава выразила радость в связи с успехами компании, которая улучшила условия труда рабочим. В частности, в "Сакнахшири" задействована система премий, выросли зарплаты, трудоустраиваются новые кадры, проходит переподготовка сотрудников, перевооружение шахт.
Мэр Муниципалитета Ткибули Темур Чубинидзе поздравил шахтеров дистанционно.
"Я горжусь вами и ценю каждый день, который направлен на укрепление экономики нашей страны. Благоприятные изменения на предприятии приветствуются, будь то повышение безопасности или оценка вашего упорного труда", - написал Чубинидзе в соцсети Facebook
.
Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.
В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.
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