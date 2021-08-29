https://sputnik-georgia.ru/20210829/den-shakhtera-otmechayut-v-gruzii-258894771.html

День шахтера отмечают в Грузии

День шахтера отмечают в Грузии

Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T16:33+0400

2021-08-29T16:33+0400

2021-08-29T16:47+0400

грузинская экономика

грузия

шахта

ткибули

шахтеры

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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава поздравила грузинских шахтеров с профессиональным днем, и выразила надежду, что в следующем году, праздник удастся отметить более грандиозно, сообщает пресс-служба ведомства.Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули (регион Имерети). Из-за пандемии COVID-19 День шахтера в стране отмечают скромно, без торжественных мероприятий."Я уверена, что вместе мы сможем справиться с пандемией, и в следующем году отметим День шахтера более грандиозно", сказала Турнава.Министр в очередной раз упомянула о важности массовой вакцинации для борьбы с распространением вируса, отметив вакцинацию сотрудников горнодобывающей компании "Сакнахшири", которые сделали прививки в Ткибули организованно, соответствующе графику.Кроме того, Турнава выразила радость в связи с успехами компании, которая улучшила условия труда рабочим. В частности, в "Сакнахшири" задействована система премий, выросли зарплаты, трудоустраиваются новые кадры, проходит переподготовка сотрудников, перевооружение шахт.Мэр Муниципалитета Ткибули Темур Чубинидзе поздравил шахтеров дистанционно."Я горжусь вами и ценю каждый день, который направлен на укрепление экономики нашей страны. Благоприятные изменения на предприятии приветствуются, будь то повышение безопасности или оценка вашего упорного труда", - написал Чубинидзе в соцсети Facebook. Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузинская экономика , грузия, шахта, ткибули, шахтеры