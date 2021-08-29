Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210829/den-shakhtera-otmechayut-v-gruzii-258894771.html
День шахтера отмечают в Грузии
День шахтера отмечают в Грузии
Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T16:33+0400
2021-08-29T16:47+0400
грузинская экономика
грузия
шахта
ткибули
шахтеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24659/86/246598610_0:126:1000:689_1920x0_80_0_0_eba6d9a5edfe2f0b8eaf09ba25883963.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава поздравила грузинских шахтеров с профессиональным днем, и выразила надежду, что в следующем году, праздник удастся отметить более грандиозно, сообщает пресс-служба ведомства.Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули (регион Имерети). Из-за пандемии COVID-19 День шахтера в стране отмечают скромно, без торжественных мероприятий."Я уверена, что вместе мы сможем справиться с пандемией, и в следующем году отметим День шахтера более грандиозно", сказала Турнава.Министр в очередной раз упомянула о важности массовой вакцинации для борьбы с распространением вируса, отметив вакцинацию сотрудников горнодобывающей компании "Сакнахшири", которые сделали прививки в Ткибули организованно, соответствующе графику.Кроме того, Турнава выразила радость в связи с успехами компании, которая улучшила условия труда рабочим. В частности, в "Сакнахшири" задействована система премий, выросли зарплаты, трудоустраиваются новые кадры, проходит переподготовка сотрудников, перевооружение шахт.Мэр Муниципалитета Ткибули Темур Чубинидзе поздравил шахтеров дистанционно."Я горжусь вами и ценю каждый день, который направлен на укрепление экономики нашей страны. Благоприятные изменения на предприятии приветствуются, будь то повышение безопасности или оценка вашего упорного труда", - написал Чубинидзе в соцсети Facebook. Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/covidstatistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-avgusta-258889891.html
https://sputnik-georgia.ru/20210714/Dobycha-uglya-v-Tkibuli-vosstanovlena---shakhtery-prekratili-zabastovku-252320290.html
ткибули
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24659/86/246598610_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3b89de4d765e9af33019732c07a925bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузинская экономика , грузия, шахта, ткибули, шахтеры

День шахтера отмечают в Грузии

16:33 29.08.2021 (обновлено: 16:47 29.08.2021)
35
© photo: Tkibuli Municipality / FB Город Ткибули, районная мэрия
Город Ткибули, районная мэрия - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© photo: Tkibuli Municipality / FB
Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава поздравила грузинских шахтеров с профессиональным днем, и выразила надежду, что в следующем году, праздник удастся отметить более грандиозно, сообщает пресс-служба ведомства.
Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю, в этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули (регион Имерети). Из-за пандемии COVID-19 День шахтера в стране отмечают скромно, без торжественных мероприятий.
"Я уверена, что вместе мы сможем справиться с пандемией, и в следующем году отметим День шахтера более грандиозно", сказала Турнава.
Эпидемия коронавируса - по одной из батумских улиц гуляют туристы - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
Четвертая волна
COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа
13:32
1091
3
Министр в очередной раз упомянула о важности массовой вакцинации для борьбы с распространением вируса, отметив вакцинацию сотрудников горнодобывающей компании "Сакнахшири", которые сделали прививки в Ткибули организованно, соответствующе графику.
Кроме того, Турнава выразила радость в связи с успехами компании, которая улучшила условия труда рабочим. В частности, в "Сакнахшири" задействована система премий, выросли зарплаты, трудоустраиваются новые кадры, проходит переподготовка сотрудников, перевооружение шахт.
Мэр Муниципалитета Ткибули Темур Чубинидзе поздравил шахтеров дистанционно.
Шахтер в Ткибули - Sputnik Грузия, 1920, 14.07.2021
Добыча угля в Ткибули восстановлена - шахтеры прекратили забастовку
14 июля, 19:49
163
"Я горжусь вами и ценю каждый день, который направлен на укрепление экономики нашей страны. Благоприятные изменения на предприятии приветствуются, будь то повышение безопасности или оценка вашего упорного труда", - написал Чубинидзе в соцсети Facebook.
Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.
В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:33День шахтера отмечают в Грузии
16:01Самое крупное яблоко, или Вот счастье привалило!
15:31Первый случай смерти от коронавируса в полевом госпитале в Тбилиси
14:59Вновь серебро: Грузия завоевала третью медаль на Паралимпиаде в Токио
14:33Грузинский борец победил в главном поединке турнира UFC
14:18Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео
13:32COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа
12:32Вторая медаль Грузии на Паралимпиаде: дзюдоистка завоевала серебро
11:33Кого принимает и кому отказывает Грузия в убежище
11:12Тюрьма в Вильнюсе превратилась в культурный центр - видео
10:52Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 669
09:36Грузинский теннисист узнал имя своего первого соперника на US Open
09:01Грузия второй раз будет голосовать в масках: коронавирусные страсти по выборам
ВчераВыборы в Грузии 2021: за процессом голосования готовы следить 75 организаций
ВчераНа Солнце третий день подряд фиксируют вспышки
ВчераПентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГ* в результате авиаудара
ВчераЗаключенным Грузии дадут бесплатно поговорить с родными
ВчераГосударство поможет пострадавшим от града виноградарям
ВчераГрузия закупит 14 рыболовных кораблей
ВчераНовый город в Аджарии появится вместо военного полигона Гонио - фото