https://sputnik-georgia.ru/20210829/goroskop-na-segodnya-30-avgusta-2021-po-znakam-zodiaka-258873296.html

Гороскоп на сегодня 30 августа 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 30 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 30 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому улучшить материальное положение... 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T10:04+0400

2021-08-29T10:04+0400

2021-08-29T10:04+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 30 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенЧто бы вы ни делали, помните, для этого необходимы организованность, дисциплина, тогда вы добьетесь успеха. Если финансовое положение шаткое и оставляет желать лучшего, соберитесь с мыслями – возможно, пришло время найти новую работу. Это даст вам возможность познакомиться с новыми людьми. Вечером лучше отдохнуть, восстановить силы.ТелецТельцам стоит разграничить время для работы и отдыха. Возможна ложь со стороны коллег, будьте осторожны. Не идите на поводу у тех, кому мало доверяете. Интуиция поможет вам решить финансовые проблемы. В личной жизни ожидаются положительные перемены – возможно, на вас обратит внимание тот, кто вам симпатичен.БлизнецыБлизнецы во всем будут видеть подвох, даже близким людям доверять перестанут. Если отталкиваетесь от ситуации, которая произошла ранее, то это напрасно. Если есть возможность выполнить какие-то ваши непосредственные трудовые функции на дому, лучше этим заняться. В противном случае, ваша работа может на следующей неделе застопориться в силу слишком большого количества некрупных задач, требующих времени и усилий.РакОтличный день для деловых встреч – вы произведете хорошее впечатление, быстро найдете общий язык со всеми, проведете переговоры в верном ключе. Однако возможны финансовые потери и неудачные покупки. Дома стоит быть осторожными со своими эмоциями – из-за вспыльчивости вы можете поссориться с родными и близкими.ЛевНачало дня удачно. В этот период вас многое радует и на будущее вы смотрите оптимистично. Хорошее настроение поможет вам быстрее закончить рабочие дела. В середине дня возможны мелкие споры и недоразумения. Трудно будет найти общий язык с людьми, с которыми раньше ладили. Следует полагаться на свою интуицию, а не на дружеские советы.ДеваДевы особенно серьезны и ответственны, склонны обдумывать свой каждый шаг и действовать осторожно. Перед вами появится какая-то карьерная перспективная возможность, однако в этот день лучше все пока только обдумать. Обратите внимание на нервную систему – вам будет легко гневаться и раздражаться из-за мелочей. Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях, тогда вы быстрее справитесь с любой проблемой.ВесыВесам следует аккуратно доносить свои просьбы в коллективе. В противном случае вам грозит не только выговор, но и лишение премии. Возможен прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров.СкорпионУсиливается влияние позитивных тенденций, очень высок творческий потенциал. Вдохновение посетит вас ранним утром и не покинет до позднего вечера. Можно браться за самые сложные дела, вы с ними справитесь быстро. Если предстоит делать сложный выбор, надейтесь только на себя. Вечер проведите вне стен дома и в кругу друзей, вы нуждаетесь в общении.СтрелецВас поджидает очень интересное предложение, которое касается личной жизни или карьеры - а может быть и всего сразу. Возможны совместные путешествия с семьей за город. Успешно сложатся все мелкие дела, и поэтому день будет просто создан для релаксации и восстановления своих душевных сил.КозерогУ Козерогов сложный день, особенно с точки зрения общения. Вы настроены критически по отношению к окружающим, они могут из-за этого обижаться. Нежелательно обсуждать важные вопросы, особенно с теми, кто вас и так не поддерживал. Утро будет наиболее сложным периодом, после все улучшится, у вас появятся новые возможности. Вторая половина дня будет радовать хорошими идеями и настроением.ВодолейЕсли Водолей увидит то, что ранее пропускал мимо взгляда, то успех ему обеспечен. Следует на время превратиться в зоркого орла, чтобы жадно напасть на "добычу". В качестве нее будут новые и очень выгодные в плане денег проекты. Звезды рекомендуют контакты только с самыми близкими людьми, с которыми можно поделиться и радостью, и печалью.РыбыУ Рыб возникает много новых задач, но не стоит пугаться, вы с ними справитесь. Что-то получится легко, а в каких-то делах придется потрудиться. День подойдет и для решения финансовых и имущественных вопросов. Возможны денежные поступления. Во второй половине дня приготовьтесь услышать неприятную новость.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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