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https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruzinskiy-film-smert-otara-poluchil-nagradu-v-karlovykh-varakh-258894994.html
Грузинский фильм "Смерть Отара" получил награду в Карловых Варах
Грузинский фильм "Смерть Отара" получил награду в Карловых Варах
Награда Fedeora досталась хорошо созданной драме с многослойным повествованием о двух семьях, объединенных несчастным случаем 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T17:04+0400
2021-08-29T17:23+0400
грузия
международный кинофестиваль в карловых варах
грузинское кино
триумф грузинского кино
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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Художественный фильм "Смерть Отара" грузинского кинорежиссера Сосо Блиадзе удостоился премии европейских кинокритиков Fedeora Award на 55-ом Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии, говорится в сообщении на сайте Национального центра кинематографии Грузии (GNFC)."Награда Fedeora присуждается хорошо созданной драме с многослойным повествованием о двух семьях, объединенных несчастным случаем. Этот удивительный полнометражный фильм из Грузии посвящен отношениям матери и сына и стремлению к лучшему будущему", - говорится на сайте Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков (Fedeora). Международный кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Он прошел с 20-28 августа. Ежегодно на фестивале представлено более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых на церемонии закрытия традиционно награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом".Фильм "Смерть Отара" был представлен в конкурсной секции THE EAST OF THE WEST.Это история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие. Картина "Смерть Отара" - копродукция трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/gruzinskoe-kino-v-karlovykh-varakh-kakovy-nashi-filmy-i-shansy-258678781.html
https://sputnik-georgia.ru/20210817/Gruzinskiy-film-Chto-my-vidim-kogda-smotrim-na-nebo-edet-v-Saraevo-252608157.html
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грузия, международный кинофестиваль в карловых варах, грузинское кино, триумф грузинского кино

Грузинский фильм "Смерть Отара" получил награду в Карловых Варах

17:04 29.08.2021 (обновлено: 17:23 29.08.2021)
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© photo: Sputnik / Artem Zhitenev / Перейти в фотобанкКинопленка
Кинопленка - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© photo: Sputnik / Artem Zhitenev
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Награда Fedeora досталась хорошо созданной драме с многослойным повествованием о двух семьях, объединенных несчастным случаем
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Художественный фильм "Смерть Отара" грузинского кинорежиссера Сосо Блиадзе удостоился премии европейских кинокритиков Fedeora Award на 55-ом Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии, говорится в сообщении на сайте Национального центра кинематографии Грузии (GNFC).
"Награда Fedeora присуждается хорошо созданной драме с многослойным повествованием о двух семьях, объединенных несчастным случаем. Этот удивительный полнометражный фильм из Грузии посвящен отношениям матери и сына и стремлению к лучшему будущему", - говорится на сайте Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков (Fedeora).
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Международный кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Он прошел с 20-28 августа. Ежегодно на фестивале представлено более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых на церемонии закрытия традиционно награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом".
Фильм "Смерть Отара" был представлен в конкурсной секции THE EAST OF THE WEST.
Это история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.
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В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие. Картина "Смерть Отара" - копродукция трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма.
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