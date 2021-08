https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruzinskiy-film-smert-otara-poluchil-nagradu-v-karlovykh-varakh-258894994.html

Грузинский фильм "Смерть Отара" получил награду в Карловых Варах

Награда Fedeora досталась хорошо созданной драме с многослойным повествованием о двух семьях, объединенных несчастным случаем 29.08.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Художественный фильм "Смерть Отара" грузинского кинорежиссера Сосо Блиадзе удостоился премии европейских кинокритиков Fedeora Award на 55-ом Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии, говорится в сообщении на сайте Национального центра кинематографии Грузии (GNFC)."Награда Fedeora присуждается хорошо созданной драме с многослойным повествованием о двух семьях, объединенных несчастным случаем. Этот удивительный полнометражный фильм из Грузии посвящен отношениям матери и сына и стремлению к лучшему будущему", - говорится на сайте Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков (Fedeora). Международный кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Он прошел с 20-28 августа. Ежегодно на фестивале представлено более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых на церемонии закрытия традиционно награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом".Фильм "Смерть Отара" был представлен в конкурсной секции THE EAST OF THE WEST.Это история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие. Картина "Смерть Отара" - копродукция трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма.

