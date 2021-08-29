https://sputnik-georgia.ru/20210829/pervyy-sluchay-smerti-ot-koronavirusa-v-polevom-gospitale-v-tbilisi-258891730.html

Первый случай смерти от коронавируса в полевом госпитале в Тбилиси

Первый случай смерти от коронавируса в полевом госпитале в Тбилиси

Состояние пациента ухудшилось внезапно, реанимационные мероприятия, предусмотренные протоколом, были начаты немедленно, но ритм сердца восстановить не удалось... 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T15:31+0400

2021-08-29T15:31+0400

2021-08-29T15:31+0400

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грузия

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. У инфицированного коронавирусом пациента, который находился на лечении в полевом госпитале, остановилось сердце, заявил врач госпиталя на улице Кавтарадзе Мераб Чиковани.В связи с ухудшением эпидситуации, нагрузка на госпитальный сектор слишком большая, особенно сложно с больничными койками в столице. В Тбилиси открыли полевые госпитали для лечения пациентов в состоянии средней тяжести.По словам врача, перевод больного в медицинское учреждение не стоял в повестке дня. Состояние пациента ухудшилось внезапно. Реанимационные мероприятия, предусмотренные протоколом, были начаты немедленно, но ритм сердца восстановить не удалось, сообщил он.На сегодняшний день в госпитале на улице Кавтарадзе лечатся 87 пациентов. Двух пациентов перевели в полипрофильную клинику в связи с ухудшением состояния. Двух выписали."Сегодня в больницу могут быть переведены еще несколько пациентов. Они находятся под постоянным наблюдением. У нас не было случая, чтобы состояние пациента ухудшилось и мы не могли его перевезти в больницу", - сказал Чиковани.На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.). Последний приостановил работу 28 августа. На данный момент функционирует только один - Самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов в том случае, если остальные будут переполнены. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что полевые госпитали будут использованы только в крайних случаях и система здравоохранения постарается управлять потоками пациентов в клиниках.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/covidstatistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-avgusta-258889891.html

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грузия, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году