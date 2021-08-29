https://sputnik-georgia.ru/20210829/samoe-krupnoe-yabloko-ili-vot-schaste-privalilo-258552137.html

Самое крупное яблоко, или Вот счастье привалило!

Самое крупное яблоко, или Вот счастье привалило!

Колумнист Sputnik Грузия, писательница Мариам Сараджишвили рассказывает очередную интересную историю об еще одном харизматичном жителе Тбилиси 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T16:01+0400

2021-08-29T16:01+0400

2021-08-29T16:01+0400

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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Помните, я вам уже рассказывала про марьяжный интерес Гамлета, нашего районного сантехника. Напомню все же суть истории для непосвященных. Встретила я его у соседки, и уважаемый Гамлет с ходу попросил меня найти его двум сыновьям невест. Чтоб были обязательно "шат лав ахчик" (арм. "Очень хорошая девочка" - здесь и далее примеч. ред.) и ни граммом меньше. Я обещала посодействовать в поисках, но, к сожалению, ничего не получилось.Особенно Гамлет переживал за своего младшенького, Ромика. В науках не продвинулся, в ремесле ни одном тоже и внешне, прямо скажем, не Ален Делон и даже не Шварценеггер. Про изящные искусства тоже умолчим за отсутствием каких-либо достижений. Соседи, значит, за спиной шушукались, мол, Гамелетов Рома:- Чистый ноль без палочки и даже ниже.- Ему б мозги, а нам деньги.А другие соседи по доброте душевной все это аккуратно пересказывали Гамлету и его жене Луизе. Сами понимаете, каково такое слышать родительским ушам.То ли дело старший сын, Робик. И работает, и в Европу съездил, и себе отдельно дом строит. Однозначно надежда и отрада отцовского сердца. Есть на кого рассчитывать в старости."Кто вас просил?" - смешная история с вызовом пожарных в Тбилиси >>>Пока старший брат вкалывал, Ромик в мировую паутину забурился, все сайты знакомств проутюжил вдоль и поперек.Гамлет переживал:- Вах, чем занят сын. Все равно пока жену содержать не сможет, зачем глаза портить?Ругался, конечно, по первой:- Иди, бездарь, мне помоги. С Ваке звонили, канализация засорилась. Выгодный вариант.Но Ромик лишь отказывался.Гамлет решил для себя окончательно:- С младшим сыном ему не повезло.И вдруг новость. Приходит Гамлет с работы, а младшенький ему заявляет:- Папа, я на той неделе в Киев уезжаю.Гамлет поразился и поднял кустистые брови домиком.- Иааа... Зачем???- Жену себе нашел. Она мне уже дорогу оплатила. И помахал перед папиным внушительным носом билетами на самолет.Про любимую тещу: как в Грузии спасают браки? >>>- Женуууу? - охнул Гамлет и тяжело опустился на стул. - А мы ее с матерью еще не посмотрели. Что за семья? И все такое….- Это не важно! - ответил шустряк–сын. - Я ничего не теряю.Гамлет поругался для приличия, потом махнул рукой. Пусть Ромик делает, что хочет. Раз Бог при раздаче ему ни мозгов, ни рук золотых не выделил.Короче, уехал Ромик в или на Украину окучивать привалившее семейное счастье. И, видно, так хорошо трудился в этом направлении, что через две недели его Галя прислала на мобильник Гамлета смску аж с тремя восклицательными знаками:- Спасибо вам, папа, за воспитание такого сына! Не пьет, не курит, не изменяет.Гамлет перечел раза три от неожиданности, крякнул, почесал в давно не бритом затылке и сказал:- Вах, Ромик-джан, хоть в чем-то молодец оказался.Гамлет только глаза к потолку возвел:- Ах, аствац (арм. "Боже"), что я буду делать с этим недомерком? До сих пор кран не знает, как поменять. Кому нужен такой мужчина?Ромик молча прошествовал в свою комнату и снова засел намертво в сетях. Спал и ел за монитором, не отрываясь на бытовые мелочи, месяцев семь.Потом в один прекрасный день Ромик объявил родителям:- Завтра приезжает Ванда. Еду в аэропорт ее встречать.Гамлет тяжело вздохнул.- А это еще кто на нашу голову?- Ванда живет в Канаде. У нее свой бизнес. Три прачечных."Любовь сильнее смерти": невероятная история о незабываемом прошлом в Грузии >>>- Армянка?- Нет, наполовину еврейка, наполовину испанка.- Ооооо! И сколько ей лет?- 58.Гамлет застонал и схватился за голову с еще заметными остатками седых кучеряшек.- Что я соседям скажу? 35 лет разницы. Это никто не поймет. А что подумает мой дядя Айрапет в Ереване?Ромик не удостоил его ответом и легкой игривой походкой сбежал с щербатой лестницы, чтобы принять грудью стрелы Гименея.Домой в тот вечер Ромик не вернулся. Позвонил матери и сказал, что Ванда сняла номер в гостинице и теперь они будут жить там.С тех пор дела у Ромика резко пошли в гору. Блудный сын появлялся в родных пенатах редко, но метко. В сиянии новых дорогущих курток, тонких рубашек и утонченно-рваных джинсов. Подкреплял сие великолепие распространением запаха крутого одеколона.Гамлет потянул носом и только спросил:- Сколько?- 250 лари.Гамлет покрутил головой. В его повседневных реалиях одеколон вообще не входил в обязательный список. А тут такие неожиданные метаморфозы.Недавно Ромик прикатил домой на новенькой Ямахе и объявил текущие новости.- Мы расписываемся в Сигнахи и вскоре уезжаем в Канаду. Вам надо все-таки познакомится с невесткой поближе. Накройте стол и ведите себя цивилизованно. У меня большие планы. Может, еще вас всех в Канаду заберу.Гамлет молча слушал сына. Слишком много нового надо было переосмыслить за последние несколько месяцев. Для обмозгования требовалось время. А пока ему напрашивался единственный вывод: в этой жизни никогда не знаешь, с какой яблони на твою голову свалится самое крупное яблоко.

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2021

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рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили