https://sputnik-georgia.ru/20210822/Operatsiya-Sushilka-ili-Kak-ne-poteryat-uvazhenie-drug-k-drugu-252597483.html

Операция "Сушилка", или Как не потерять уважение друг к другу

Операция "Сушилка", или Как не потерять уважение друг к другу

Ругаться, делить, ссориться, обижать, отвоевывать территорию... Так ли это все важно, когда на конку стоит настоящая добрососедская дружба 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T16:01+0400

2021-08-22T16:01+0400

2021-08-21T21:39+0400

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рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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В одном из жилых домов района Вазисубани недавно случилась такая история. На одной лестничной площадке жили две соседки Марина и Эльмира. Возраста и социального положения они были примерно одного, финансы в обеих семействах периодически пели романсы, и мужья у них были смежных специальностей. Маринин супруг трудился сапожником, а Эльмирин - закройщиком.Эльмира с Мариной жили душа в душу и не было утра, чтоб они не выпили вместе чашечку кофе перед тем, как приступить к трудам и заботам. Дела мало-мальски важные тем более не решались друг без друга.- Ты мне как сестра! - восклицала Марина от избытка чувств.- А ты мне лучше сестры! - вторила Эльмира и обнимала соседку от избытка чувств.Так они и жили мирно и благородно пару десятков лет, пока не случилось нечто из ряда вон выходящее.Председатель товарищества Анзор объявил новость.- Кто хочет, может приватизировать сушилки.Были за лифтом такие нежилые помещения на каждом этаже размером в 5 метров Г-образной формы. Кто-то и раньше предусмотрительно приладил туда дверь и хранил там свой хлам, другие пофигистски просто клали туда веник или старые ведра.Але, гараж, или Как удалить бородавку в столице Грузии? >>>Эльмира и Марина давно обжили лишние метры, разделили пополам и повесили на дверь замок ценою в пять лари. Ключи хранились у обеих хозяек в надежном месте. И когда новость разнеслась по подъезду, люди зашевелились. Дармовые метры, как известно, карман не оттянут.Как-то утром Марина, попивая кофе с Эльмирой, завела издалека разговор как раз на эту тему.- Ты слышала, Эльмир, на седьмом этаже Мамедовы уступили свою сушилку Джибладзе. Просто так. За уважение.- Слышала. Джибладзе Вагифу в свое время сильно помогли.Помолчали, смакуя кофе.Эльмира осторожно спросила.- А мы?- Что "мы"?- Как делить будем сушилку? Сушилки на улице не валяются!- Пополам, конечно.- Так пять на два не делится.- Тогда мне три, а тебе два метра.- Ээээ??? Почему так?? Лучше тебе два, а мне три.Марина резко поставила чашку с недопитым кофе на блюдечко.- Эльмира, ты мне как сестра, но совесть тоже хорошее дело. Почему я тебе должна уступить?Любовь в одни ворота, или История тбилисского Ромео не в лучшей форме >>>- Потому что мы старые тбилисцы и не надо ссориться из-за ерунды.- Вот именно. Уступи.- Нет, ты уступи.Чем дальше соседки спорили, тем больше они сердились. Обе поочередно перечислили свое хорошее за годы дружбы, как одалживали друг другу деньги, вместе ходили на базар и смотрели за детьми, когда той или другой надо было отлучиться, как утешали друг друга в минуты боли и скорби и еще многое такое, что само собой всплывало из закоулков казалось бы бездонной памяти. Потом, так и не придя к консенсусу, они разошлись в расстроенных чувствах. Впервые за столько лет единомыслия.Но факт, что после того эпохального разговора кофепитие соседок сошло на ноль. Началась конфронтация.Марина на другой день столкнулась с Эльмирой в подъезде, уже рот раскрыла, чтоб пожелать доброго утра, а та ей делает "не вижу". Марина фыркнула и тоже прошла своей дорогой с гордо поднятой головой.Дальше – больше. Хочет Эльмира выйти из своего дома в магазин, дверь открыла, а она ни туда - ни сюда. Глянула в глазок, а там снаружи старый шкаф приперт, который раньше в сушилке стоял. Это Марина решила Эльмирин шкаф со своей половины убрать и тонкий намек сделать. Но немного не рассчитала, намек вышел толстым, как бревно.Эльмира позвала сына, отодвинула шкаф, а к двери Марины перетаскала гору ее же хлама, который лежал в сушилке: мешок с кастрюлями, ящик с железками, тазики, до которых не дошли руки выбросить на свалку. И скоро перед дверью Марины возникла баррикада барахла.Такую формулировку она слышала, когда с Фолклендскими островами проблема вышла, и запомнила по красоте звучания.Патруль приехал через пять минут и долго вникал в состав хлама и кому именно принадлежали сношенные сапоги 42 размера, потому что тут мнения раздваивались. Все разбирательство изобиловало нападками конфликтующих сторон друг на друга, как словесно, так и физически.Дальше все слилось в один неописуемый клубок. Соседок разняли общими усилиями, и обе тут же решили.- Теперь встретимся в суде.На другой же день обе приступили к поискам адвокатов. Марина наняла за 500 лари, а Эльмира за 700.После длительной бумажной волокиты, длившейся полгода, наступил день судебного заседания. И Марина, и Эльмира привели кучу свидетелей, соседей из своего подъезда. И каждый приводил свои доводы, почему предпочтение должно быть оказано той или иной истице.Судья долго вникал во все нюансы запутанного дела, а потом принял соломоново решение:- Разделить спорный квадратный метр ровно пополам. В итоге каждый из соперников получает в свое пользование 2,5 квадратного метра нежилой площади, именуемой "сушилкой"."За что?", или Ремейк рассказа Толстого, если бы действия происходили в Грузии >>>Выйдя из здания суда, Марина и Эльмира, окруженные кучей свидетелей – соседей, стали спорить на улице.- А как там дверь ставить? На одном метре не развернешься. Технически невозможно.И тут из кучки соседей вышел Тенго, отец троих детей и мастеровой без определенных занятий по совместительству. Он снимал однокомнатную на первом этаже и вечно запаздывал с оплатой.- Я знаю, как все решить честно. Но дайте слово при нас всех, что вы после этого будете так же общаться, как и раньше. Потому что нам, тбилисцам, ссориться из-за метров последнее дело.Эльмира и Марина были настолько измучены полугодовой тяжбой и сбором бумаг, что, подумав, согласились. Обе понимали, что дело зашло в тупик.Тенго, заручившись согласием обеих, тут же достал из кармана 20 тетри, объявив:- Марина, смотри, твой олень, а у тебя, Эльмира, - круг. Что выпадет, тому и лишний метр.Он подбросил монету вверх и она, звеня по асфальту, упала на реверс. Спорный метр достался Эльмире.На том соседки и помирились. Слово, данное при всех, есть слово - кремень. И нарушать его – себя не уважать.

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2021

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Мариам Сараджишвили https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, аналитика, общество , культура , рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили