Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/a-moglo-byt-troe-v-novoy-pesne-davy-poklonniki-ulovili-namek-na-rebenka-ot-buzovoy-259141937.html
"А могло быть трое": в новой песне Давы поклонники уловили намек на ребенка от Бузовой
"А могло быть трое": в новой песне Давы поклонники уловили намек на ребенка от Бузовой
Неужели он тоскует по Оле? Некоторые подписчики рэпера подумали именно так и даже призвали артиста помириться с Бузовой 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T15:20+0400
2021-08-30T15:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
светская хроника
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/13/252364001_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a38a0269e188f6d2dcc7274bef9b9935.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Вышла новая песня исполнителя Давида Манукяна (Дава) - в этой очень лиричной композиции рэпер осторожно намекнул на то, что у них с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой мог быть ребенок. Именно так решили поклонники артиста и поделились своими предположениями под постом с презентацией трека, релиз которого Дава выложил в Instagram."Я хочу вернуться с тобой на море, где нас двое, а могло быть трое. Я хочу вернуться на шум прибоя, что с нами стало? Уплыл наш корабль", — поет в своем новом треке Манукян.Часть фолловеров некогда звездной пары даже посчитала, что артист ностальгирует по роману с ведущей, и принялась уговаривать блогеров помириться. "Интересно, только мне кажется, что все песни как-то связаны с Ольгой?", "Давид, помиритесь с Олей. Вы красивая пара, я в этой песне увидела вас", "Почему так грустно и слышится печаль о расставании с Олей?" — написали комментаторы.Бузова и Дава очень некрасиво разошлись. После красивых и ярких отношений и горького разрыва Ольга обвинила Даву в изменах, лжи и даже побоях.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/13/252364001_0:0:1500:1126_1920x0_80_0_0_551b95d49af6f4b79afc6f088f7d920f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ольга бузова, светская хроника, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

"А могло быть трое": в новой песне Давы поклонники уловили намек на ребенка от Бузовой

15:20 30.08.2021
261
© photo: dava_m / InstagramОльга Бузова и Давид Манукян (Дава)
Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава) - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: dava_m / Instagram
Неужели он тоскует по Оле? Некоторые подписчики рэпера подумали именно так и даже призвали артиста помириться с Бузовой
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Вышла новая песня исполнителя Давида Манукяна (Дава) - в этой очень лиричной композиции рэпер осторожно намекнул на то, что у них с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой мог быть ребенок.
Именно так решили поклонники артиста и поделились своими предположениями под постом с презентацией трека, релиз которого Дава выложил в Instagram.
"Я хочу вернуться с тобой на море, где нас двое, а могло быть трое. Я хочу вернуться на шум прибоя, что с нами стало? Уплыл наш корабль", — поет в своем новом треке Манукян.
Часть фолловеров некогда звездной пары даже посчитала, что артист ностальгирует по роману с ведущей, и принялась уговаривать блогеров помириться.
"Интересно, только мне кажется, что все песни как-то связаны с Ольгой?", "Давид, помиритесь с Олей. Вы красивая пара, я в этой песне увидела вас", "Почему так грустно и слышится печаль о расставании с Олей?" — написали комментаторы.
Бузова и Дава очень некрасиво разошлись. После красивых и ярких отношений и горького разрыва Ольга обвинила Даву в изменах, лжи и даже побоях.
Читайте также:
Ольга Бузова: "Изменяя, мужчина будто забирает кусочек самооценки"
"На бывших я ставлю крест" - Дава объяснил, почему не спасал отношения с Бузовой
"Коньячок закусывает" – подписчики раскритиковали видео Бузовой в сетях
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
011000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:01Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
16:44Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане
16:27Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава
16:07Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
15:51В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов
15:36"Уже, извините, были посланы". Эксперт об идее продать "Северный поток-2"
14:49Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу
14:04Роспотребнадзор предупредил о риске распространения в России лихорадки Западного Нила
13:49Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семей в России: кто его возглавил?
13:27Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
12:26Главное о COVID на 30 августа: новая статистика
12:11Когда власти Грузии ожидают стабилизацию эпидситуации?
11:07Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами
11:00Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
10:31"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 30 августа – 5 сентября
09:36Президент США объявил штат Луизиана зоной бедствия из-за урагана "Ида"
09:20Курс лари на понедельник – 3,1248 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии
08:32Что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса - предупреждение врача