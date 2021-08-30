https://sputnik-georgia.ru/20210830/a-moglo-byt-troe-v-novoy-pesne-davy-poklonniki-ulovili-namek-na-rebenka-ot-buzovoy-259141937.html
"А могло быть трое": в новой песне Давы поклонники уловили намек на ребенка от Бузовой
"А могло быть трое": в новой песне Давы поклонники уловили намек на ребенка от Бузовой
Неужели он тоскует по Оле? Некоторые подписчики рэпера подумали именно так и даже призвали артиста помириться с Бузовой 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T15:20+0400
2021-08-30T15:20+0400
2021-08-30T15:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
светская хроника
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Вышла новая песня исполнителя Давида Манукяна (Дава) - в этой очень лиричной композиции рэпер осторожно намекнул на то, что у них с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой мог быть ребенок. Именно так решили поклонники артиста и поделились своими предположениями под постом с презентацией трека, релиз которого Дава выложил в Instagram."Я хочу вернуться с тобой на море, где нас двое, а могло быть трое. Я хочу вернуться на шум прибоя, что с нами стало? Уплыл наш корабль", — поет в своем новом треке Манукян.Часть фолловеров некогда звездной пары даже посчитала, что артист ностальгирует по роману с ведущей, и принялась уговаривать блогеров помириться. "Интересно, только мне кажется, что все песни как-то связаны с Ольгой?", "Давид, помиритесь с Олей. Вы красивая пара, я в этой песне увидела вас", "Почему так грустно и слышится печаль о расставании с Олей?" — написали комментаторы.Бузова и Дава очень некрасиво разошлись. После красивых и ярких отношений и горького разрыва Ольга обвинила Даву в изменах, лжи и даже побоях.Читайте также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
ольга бузова, светская хроника, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес
"А могло быть трое": в новой песне Давы поклонники уловили намек на ребенка от Бузовой
Неужели он тоскует по Оле? Некоторые подписчики рэпера подумали именно так и даже призвали артиста помириться с Бузовой
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Вышла новая песня исполнителя Давида Манукяна (Дава) - в этой очень лиричной композиции рэпер осторожно намекнул на то, что у них с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой мог быть ребенок.
Именно так решили поклонники артиста и поделились своими предположениями под постом с презентацией трека, релиз которого Дава выложил в Instagram
.
"Я хочу вернуться с тобой на море, где нас двое, а могло быть трое. Я хочу вернуться на шум прибоя, что с нами стало? Уплыл наш корабль", — поет в своем новом треке Манукян.
Часть фолловеров некогда звездной пары даже посчитала, что артист ностальгирует по роману с ведущей, и принялась уговаривать блогеров помириться.
"Интересно, только мне кажется, что все песни как-то связаны с Ольгой?", "Давид, помиритесь с Олей. Вы красивая пара, я в этой песне увидела вас", "Почему так грустно и слышится печаль о расставании с Олей?" — написали комментаторы.
Бузова и Дава очень некрасиво разошлись. После красивых и ярких отношений и горького разрыва Ольга обвинила Даву в изменах, лжи и даже побоях.
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