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https://sputnik-georgia.ru/20210830/aeroport-v-kabule-obstrelyali-pyatyu-raketami-258913443.html
Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами
Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами
После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T11:07+0400
2021-08-30T11:07+0400
в мире
афганистан
кабул
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал Al-Jazeera.Одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта, сообщает телеканал со ссылкой на источник в движении "Талибан"*. Остальные четыре перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM.Согласно источнику, о потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.Кто стоит за атакой, пока не известно.После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*.Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом, в Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей.*Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://sputnik-georgia.ru/20210829/ssha-podtverdili-nanesenie-raketnogo-udara-po-kabulu-258898503.html
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в мире, афганистан, кабул

Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами

11:07 30.08.2021
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© AP Photo / Cpl. Davis Harris / U.S. Marine CorpsЭвакуация из Афганистана - беженцы в аэропорту Кабула садятся на самолет
Эвакуация из Афганистана - беженцы в аэропорту Кабула садятся на самолет - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Cpl. Davis Harris / U.S. Marine Corps
После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал Al-Jazeera.
Одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта, сообщает телеканал со ссылкой на источник в движении "Талибан"*. Остальные четыре перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM.
Согласно источнику, о потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.
Кто стоит за атакой, пока не известно.
Оказание помощи раненым при взрыве в аэропорту Кабула, Афганистан - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
США подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу
Вчера, 21:20
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После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*.
Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом, в Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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