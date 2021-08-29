https://sputnik-georgia.ru/20210829/ssha-podtverdili-nanesenie-raketnogo-udara-po-kabulu-258898503.html

США подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу

США подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу

Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T21:20+0400

2021-08-29T21:20+0400

2021-08-29T21:20+0400

в мире

сша

афганистан

кабул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1b/258689932_0:0:2904:1633_1920x0_80_0_0_02be532c1f6398e61df1a632f453ff42.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Американские военные подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, заявив, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки "Исламское государство - Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ)."Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ - Вилаят Хорасан" международному аэропорту имени Хамида Карзая", - сообщило Центральное командование США.В Пентагоне подчеркнули, что "значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки".Там добавили, что данных о жертвах среди мирных жителей пока нет, но ведомство продолжает изучать ситуацию.При этом, как сообщил телеканал Ariana News, в результате авиаудара погибли шесть человек, включая четырех детей. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник, предположительно связанный с ИГ*, взорвал бомбу на одном из КПП аэропорта. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев. За этим последовал ответный авиаудар, уничтоживший двух главарей террористов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/po-aeroportu-kabula-nanesli-raketnyy-udar-258895496.html

https://sputnik-georgia.ru/20210828/boeviki-teryayut-kontrol-v-afganistane-ssha-sobirayutsya-mstit-za-vzryvy-v-kabule-258714008.html

сша

афганистан

кабул

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, афганистан, кабул