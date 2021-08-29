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https://sputnik-georgia.ru/20210829/ssha-podtverdili-nanesenie-raketnogo-udara-po-kabulu-258898503.html
США подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу
США подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу
Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T21:20+0400
2021-08-29T21:20+0400
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афганистан
кабул
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Американские военные подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, заявив, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки "Исламское государство - Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ)."Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ - Вилаят Хорасан" международному аэропорту имени Хамида Карзая", - сообщило Центральное командование США.В Пентагоне подчеркнули, что "значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки".Там добавили, что данных о жертвах среди мирных жителей пока нет, но ведомство продолжает изучать ситуацию.При этом, как сообщил телеканал Ariana News, в результате авиаудара погибли шесть человек, включая четырех детей. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник, предположительно связанный с ИГ*, взорвал бомбу на одном из КПП аэропорта. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев. За этим последовал ответный авиаудар, уничтоживший двух главарей террористов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/po-aeroportu-kabula-nanesli-raketnyy-udar-258895496.html
https://sputnik-georgia.ru/20210828/boeviki-teryayut-kontrol-v-afganistane-ssha-sobirayutsya-mstit-za-vzryvy-v-kabule-258714008.html
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в мире, сша, афганистан, кабул

США подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу

21:20 29.08.2021
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© AFP / WAKIL KOHSARОказание помощи раненым при взрыве в аэропорту Кабула, Афганистан
Оказание помощи раненым при взрыве в аэропорту Кабула, Афганистан - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© AFP / WAKIL KOHSAR
Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Американские военные подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, заявив, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки "Исламское государство - Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ).
"Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ - Вилаят Хорасан" международному аэропорту имени Хамида Карзая", - сообщило Центральное командование США.
Атака террористов на аэропорт Кабула - раненых доставляют в госпиталь - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
По аэропорту Кабула нанесли ракетный удар
17:23
837
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В Пентагоне подчеркнули, что "значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки".
Там добавили, что данных о жертвах среди мирных жителей пока нет, но ведомство продолжает изучать ситуацию.
При этом, как сообщил телеканал Ariana News, в результате авиаудара погибли шесть человек, включая четырех детей. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.
Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.
Талибы теряют контроль в Афганистане? ИГ* взрывает Кабул, США собираются мстить бомбами - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
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Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
Вчера, 12:21
616
Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.
В четверг террорист-смертник, предположительно связанный с ИГ*, взорвал бомбу на одном из КПП аэропорта. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев. За этим последовал ответный авиаудар, уничтоживший двух главарей террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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