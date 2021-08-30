Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/budut-li-v-gruzii-smyagcheny-vvedennye-ogranicheniya---otvet-minzdrava-259145634.html
Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава
Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава
Заработает ли в больших городах Грузии общественный транспорт с 4 сентября - ответа на этот вопрос пока нет 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T16:27+0400
2021-08-30T16:27+0400
четвертая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1d/249570203_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_ed03035aeb0b6154bc88bd6b8c42f78d.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Ситуация довольно сложная и оснований для смягчения ограничений нет, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.Так Габуния ответила на вопрос журналистов по поводу возможного возобновления работы общественного транспорта с 4 сентября. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 14 августа по 4 сентября была остановлена работа общественного транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.Сложная эпидемиологическая ситуация в стране вынудила правительство пойти на новые ограничения. Число инфицированных в Грузии постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность.За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен 26 августа, когда от COVID-19 за сутки скончались 79 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/pervyy-sluchay-smerti-ot-koronavirusa-v-polevom-gospitale-v-tbilisi-258891730.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1d/249570203_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_02fbe4bbacef9882c1c5e51059e24cb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава

16:27 30.08.2021
2495
© Sputnik / Alexander ImedashviliКоронавирус в Грузии - водитель и пассажиры в автобусе в масках
Коронавирус в Грузии - водитель и пассажиры в автобусе в масках - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Заработает ли в больших городах Грузии общественный транспорт с 4 сентября - ответа на этот вопрос пока нет
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Ситуация довольно сложная и оснований для смягчения ограничений нет, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.
Так Габуния ответила на вопрос журналистов по поводу возможного возобновления работы общественного транспорта с 4 сентября.
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
Четвертая волна
Первый случай смерти от коронавируса в полевом госпитале в Тбилиси
Вчера, 15:31
1459
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 14 августа по 4 сентября была остановлена работа общественного транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.

"Нет никаких оснований для смягчения ограничений. На сегодняшний день ситуация довольно сложная, клиники переполнены. Все те регуляции, которые в силе, должны выполняться максимально строго. Совет (Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией - ред.) обсудит вопрос общественного транспорта, но имеющиеся на сегодня ограничения продолжатся так же, как есть и как было анонсировано", - заявила Габуния.

Сложная эпидемиологическая ситуация в стране вынудила правительство пойти на новые ограничения. Число инфицированных в Грузии постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность.
За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен 26 августа, когда от COVID-19 за сутки скончались 79 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:17Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
17:01Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
16:44Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане
16:27Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава
16:07Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
15:51В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов
15:36"Уже, извините, были посланы". Эксперт об идее продать "Северный поток-2"
14:49Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу
14:04Роспотребнадзор предупредил о риске распространения в России лихорадки Западного Нила
13:49Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семей в России: кто его возглавил?
13:27Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
12:26Главное о COVID на 30 августа: новая статистика
12:11Когда власти Грузии ожидают стабилизацию эпидситуации?
11:07Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами
11:00Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
10:31"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 30 августа – 5 сентября
09:36Президент США объявил штат Луизиана зоной бедствия из-за урагана "Ида"
09:20Курс лари на понедельник – 3,1248 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии