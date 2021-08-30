https://sputnik-georgia.ru/20210830/budut-li-v-gruzii-smyagcheny-vvedennye-ogranicheniya---otvet-minzdrava-259145634.html

Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава

Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава

Заработает ли в больших городах Грузии общественный транспорт с 4 сентября - ответа на этот вопрос пока нет 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T16:27+0400

2021-08-30T16:27+0400

2021-08-30T16:27+0400

четвертая волна

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Ситуация довольно сложная и оснований для смягчения ограничений нет, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.Так Габуния ответила на вопрос журналистов по поводу возможного возобновления работы общественного транспорта с 4 сентября. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 14 августа по 4 сентября была остановлена работа общественного транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.Сложная эпидемиологическая ситуация в стране вынудила правительство пойти на новые ограничения. Число инфицированных в Грузии постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность.За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен 26 августа, когда от COVID-19 за сутки скончались 79 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/pervyy-sluchay-smerti-ot-koronavirusa-v-polevom-gospitale-v-tbilisi-258891730.html

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новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса