Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1915-258913598.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, из ковид-клиник страны выписаны 5 929 пациентов, а с начала пандемии вылечился 488 661 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T11:00+0400
2021-08-30T11:07+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1e/251619549_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_11de608b18f1b9d53f082aceda69a584.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1915. Скончались 78 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 545 033 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 5 929 человек, с начала пандемии вылечился 488 661 пациент. Скончались 7 329.За сутки сделано 21 411 тестов, в том числе 12 305 на антиген и 9 106 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки - 8,94%, за последние 14 дней - 10,44%, за последние семь дней – 10,04%.Прививки сделали человек 164 402 человека, в том числе за последние сутки - 7 670.В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах - 7 660, в ковид-гостиницах – 2 864.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/epidemiolog-v-gruzii-sokhranitsya-vysokaya-smertnost-iz-za-koronavirusa-258908338.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1e/251619549_294:0:2961:2000_1920x0_80_0_0_f6e044c52d80586762ce96cf39323095.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915

11:00 30.08.2021 (обновлено: 11:07 30.08.2021)
590
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - девушка идет по улице в маске
Эпидемия коронавируса - девушка идет по улице в маске - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, из ковид-клиник страны выписаны 5 929 пациентов, а с начала пандемии вылечился 488 661
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1915. Скончались 78 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 545 033 случая заражения.
Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
Четвертая волна
Эпидемиолог: в Грузии сохранится высокая смертность из-за коронавируса
Вчера, 22:36
1924
8
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 5 929 человек, с начала пандемии вылечился 488 661 пациент. Скончались 7 329.
За сутки сделано 21 411 тестов, в том числе 12 305 на антиген и 9 106 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки - 8,94%, за последние 14 дней - 10,44%, за последние семь дней – 10,04%.
Прививки сделали человек 164 402 человека, в том числе за последние сутки - 7 670.
В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах - 7 660, в ковид-гостиницах – 2 864.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:07Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами
11:00Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
10:31"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 30 августа – 5 сентября
09:36Президент США объявил штат Луизиана зоной бедствия из-за урагана "Ида"
09:20Курс лари на понедельник – 3,1248 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии
08:32Что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса - предупреждение врача
08:03Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
07:32Почему Землю нельзя спасти от астероидов - мнение главы Роскосмоса
07:01Начинается строительство туристического комплекса на Ингури ГЭС в Грузии
ВчераЭпидемиолог: в Грузии сохранится высокая смертность из-за коронавируса
ВчераСША подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу
ВчераПроект обновления рынка Элиава готов: договоренности достигнуты
ВчераРестораны, нарушившие ограничения из-за коронавируса, продолжают закрываться
ВчераЖизнь афганских женщин после прихода талибов к власти
ВчераГоспредприятие продолжает принимать побитый градом виноград в Кахети
ВчераПо аэропорту Кабула нанесли ракетный удар
ВчераГрузинский фильм "Смерть Отара" получил награду в Карловых Варах
ВчераДень шахтера отмечают в Грузии