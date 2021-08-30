https://sputnik-georgia.ru/20210830/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1915-258913598.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, из ковид-клиник страны выписаны 5 929 пациентов, а с начала пандемии вылечился 488 661 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T11:00+0400
2021-08-30T11:00+0400
2021-08-30T11:07+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1915. Скончались 78 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 545 033 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 5 929 человек, с начала пандемии вылечился 488 661 пациент. Скончались 7 329.За сутки сделано 21 411 тестов, в том числе 12 305 на антиген и 9 106 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки - 8,94%, за последние 14 дней - 10,44%, за последние семь дней – 10,04%.Прививки сделали человек 164 402 человека, в том числе за последние сутки - 7 670.В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах - 7 660, в ковид-гостиницах – 2 864.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
11:00 30.08.2021 (обновлено: 11:07 30.08.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, из ковид-клиник страны выписаны 5 929 пациентов, а с начала пандемии вылечился 488 661
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1915. Скончались 78 человек.
По данным официального сайта StopCov
, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 545 033 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 5 929 человек, с начала пандемии вылечился 488 661 пациент. Скончались 7 329.
За сутки сделано 21 411 тестов, в том числе 12 305 на антиген и 9 106 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки - 8,94%, за последние 14 дней - 10,44%, за последние семь дней – 10,04%.
Прививки сделали человек 164 402 человека, в том числе за последние сутки - 7 670.
В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах - 7 660, в ковид-гостиницах – 2 864.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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