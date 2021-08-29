https://sputnik-georgia.ru/20210829/epidemiolog-v-gruzii-sokhranitsya-vysokaya-smertnost-iz-za-koronavirusa-258908338.html

Эпидемиолог: в Грузии сохранится высокая смертность из-за коронавируса

Эпидемиолог: в Грузии сохранится высокая смертность из-за коронавируса

Если к концу года будет привито 80% взрослого населения, то встреча Нового года пройдет спокойнее и свободнее, считает эпидемиолог 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T22:36+0400

2021-08-29T22:36+0400

2021-08-29T23:10+0400

четвертая волна

грузия

амиран гамкрелидзе

вакцинация

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Несмотря на небольшую стабилизацию эпидемиологической ситуации в Грузии в последние дни, высокий уровень смертности сохранится, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен 26 августа, когда от коронавируса за сутки скончались 79 человек."К сожалению, в последние недели у нас высокий уровень смертности, в основном из-за увеличения числа заболевших. Число заболевших стабилизируется, но уровень смертности, к сожалению, сохранится, так как в клиниках, я имею в виду в отделениях интенсивной терапии и реанимации, довольно много тяжелобольных. Так бывает всегда, определенный пик смертности следует за пиком новых случаев примерно через 2-3 недели", - заявил Гамкрелидзе в эфире Первого канала.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки в Грузии скончались 76 пациентов, а с начала пандемии – 7 251.По словам Гамкрелидзе, на каждую 1000 новых случаев в среднем приходится 10-15-17 смертей, это закон медицины и в данном случае закономерность течения этого заболевания.Эпидемиолог назвал две причины стабилизации эпидситуации: снижение мобильности из-за введенных ограничений и усиление контроля за их исполнением сотрудниками службы надзора."Прощай пандемия"Как уверяет эпидемиолог, в случае, если удастся привить по миллиону жителей в сентябре и октябре, то страна раньше достигнет целевого показателя – 60% вакцинированного взрослого населения.В августе ежедневное число вакцинации в три раза выше, чем в июле."Чем больше вакцинированных будет в стране, тем тверже будет общественный иммунитет, тем быстрее остановится пандемия. В августе набран довольно хороший темп массовой иммунизации. Вероятно, в конце августа мы получим 1,2 миллиона вакцинированных, из которых только в августе будет около 700 тысяч", - отметил эпидемиолог.В планах увеличить темпы вакцинации в сентябре до 30-33 тысяч человек в день. Это, по словам Гамкрелидзе, вполне возможно, исходя из запасов вакцин в стране, а также числа учреждений и бригад вакцинации.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.По последним данным, в Грузии провели 1 145 925 прививок. Из них полностью двумя дозами вакцинированы 374 870 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, амиран гамкрелидзе, вакцинация, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году