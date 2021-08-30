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Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 655 тысяч новых случаев заражения, скончались почти девять... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T08:03+0400
2021-08-30T08:03+0400
2021-08-30T08:12+0400
четвертая волна
грузия
всемирная организация здравоохранения
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Университет сообщает уже о 215,4 выявленных случаях инфицирования и 4,5 миллиона умерших. При этом за последние 28 дней было выявлено 18,1 миллиона случаев заражения и скончались 217,1 тысячи человек.По данным на утро 30 августа, в мире было использовано 5,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, из которых 1,1 миллиарда за последние 28 дней, сообщает университет.По официальным данным, в Грузии с начала пандемии по сегодняшний день выявлено 543 118 случаев заражения, скончался 7 251 пациент.По состоянию на утро 29 августа в Грузии вакцинировано 1 145 925 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны."Одной дозой на отчетную дату вакцинировано 771 055 человек, что составляет 27% от взрослого населения, двумя дозами вакцинировано 374 870 человек - 13,1%", - говорится в сообщении.За последние сутки прошли вакцинацию 20 678 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, всемирная организация здравоохранения, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
08:03 30.08.2021 (обновлено: 08:12 30.08.2021)
Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 655 тысяч новых случаев заражения, скончались почти девять тысяч человек
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik.
Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса
, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Университет сообщает уже о 215,4 выявленных случаях инфицирования и 4,5 миллиона умерших. При этом за последние 28 дней было выявлено 18,1 миллиона случаев заражения и скончались 217,1 тысячи человек.
По данным на утро 30 августа, в мире было использовано 5,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, из которых 1,1 миллиарда за последние 28 дней, сообщает университет.
По официальным данным, в Грузии с начала пандемии по сегодняшний день выявлено 543 118 случаев заражения, скончался 7 251 пациент.
По состоянию на утро 29 августа в Грузии вакцинировано 1 145 925 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.
"Одной дозой на отчетную дату вакцинировано 771 055 человек, что составляет 27% от взрослого населения, двумя дозами вакцинировано 374 870 человек - 13,1%", - говорится в сообщении.
За последние сутки прошли вакцинацию 20 678 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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