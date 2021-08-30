https://sputnik-georgia.ru/20210830/chislo-skonchavshikhsya-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-45-milliona-chelovek-258909727.html

Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 655 тысяч новых случаев заражения, скончались почти девять... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T08:03+0400

2021-08-30T08:03+0400

2021-08-30T08:12+0400

четвертая волна

грузия

всемирная организация здравоохранения

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622138_60:0:3701:2048_1920x0_80_0_0_3714245c71877b54eb8b1daa35267b73.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Университет сообщает уже о 215,4 выявленных случаях инфицирования и 4,5 миллиона умерших. При этом за последние 28 дней было выявлено 18,1 миллиона случаев заражения и скончались 217,1 тысячи человек.По данным на утро 30 августа, в мире было использовано 5,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, из которых 1,1 миллиарда за последние 28 дней, сообщает университет.По официальным данным, в Грузии с начала пандемии по сегодняшний день выявлено 543 118 случаев заражения, скончался 7 251 пациент.По состоянию на утро 29 августа в Грузии вакцинировано 1 145 925 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны."Одной дозой на отчетную дату вакцинировано 771 055 человек, что составляет 27% от взрослого населения, двумя дозами вакцинировано 374 870 человек - 13,1%", - говорится в сообщении.За последние сутки прошли вакцинацию 20 678 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210818/Glava-VOZ-zayavil-o-katastroficheskikh-tempakh-rasprostraneniya-delta-shtamma-COVID-19-252616364.html

https://sputnik-georgia.ru/20210829/covidstatistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-avgusta-258889891.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, всемирная организация здравоохранения, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году