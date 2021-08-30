Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/chislo-skonchavshikhsya-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-45-milliona-chelovek-258909727.html
Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 655 тысяч новых случаев заражения, скончались почти девять... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T08:03+0400
2021-08-30T08:12+0400
четвертая волна
грузия
всемирная организация здравоохранения
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622138_60:0:3701:2048_1920x0_80_0_0_3714245c71877b54eb8b1daa35267b73.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Университет сообщает уже о 215,4 выявленных случаях инфицирования и 4,5 миллиона умерших. При этом за последние 28 дней было выявлено 18,1 миллиона случаев заражения и скончались 217,1 тысячи человек.По данным на утро 30 августа, в мире было использовано 5,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, из которых 1,1 миллиарда за последние 28 дней, сообщает университет.По официальным данным, в Грузии с начала пандемии по сегодняшний день выявлено 543 118 случаев заражения, скончался 7 251 пациент.По состоянию на утро 29 августа в Грузии вакцинировано 1 145 925 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны."Одной дозой на отчетную дату вакцинировано 771 055 человек, что составляет 27% от взрослого населения, двумя дозами вакцинировано 374 870 человек - 13,1%", - говорится в сообщении.За последние сутки прошли вакцинацию 20 678 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210818/Glava-VOZ-zayavil-o-katastroficheskikh-tempakh-rasprostraneniya-delta-shtamma-COVID-19-252616364.html
https://sputnik-georgia.ru/20210829/covidstatistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-avgusta-258889891.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622138_636:0:3367:2048_1920x0_80_0_0_558f8f629fb466da2d7eb90b146ed073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, всемирная организация здравоохранения, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

08:03 30.08.2021 (обновлено: 08:12 30.08.2021)
231
© AP Photo / Paul WhiteПандемия коронавируса - ПЦР тестирование беженцев из Афганистана в Испании
Пандемия коронавируса - ПЦР тестирование беженцев из Афганистана в Испании - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Paul White
Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 655 тысяч новых случаев заражения, скончались почти девять тысяч человек
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Университет сообщает уже о 215,4 выявленных случаях инфицирования и 4,5 миллиона умерших. При этом за последние 28 дней было выявлено 18,1 миллиона случаев заражения и скончались 217,1 тысячи человек.
ტედროს ადანომ გებრეიესუსი - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2021
Глава ВОЗ заявил о катастрофических темпах распространения дельта-штамма COVID-19
18 августа, 19:46
777
По данным на утро 30 августа, в мире было использовано 5,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, из которых 1,1 миллиарда за последние 28 дней, сообщает университет.
По официальным данным, в Грузии с начала пандемии по сегодняшний день выявлено 543 118 случаев заражения, скончался 7 251 пациент.
По состоянию на утро 29 августа в Грузии вакцинировано 1 145 925 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.
Эпидемия коронавируса - по одной из батумских улиц гуляют туристы - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
Четвертая волна
COVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа
Вчера, 13:32
1920
5
"Одной дозой на отчетную дату вакцинировано 771 055 человек, что составляет 27% от взрослого населения, двумя дозами вакцинировано 374 870 человек - 13,1%", - говорится в сообщении.
За последние сутки прошли вакцинацию 20 678 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:32Что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса - предупреждение врача
08:03Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
07:32Почему Землю нельзя спасти от астероидов - мнение главы Роскосмоса
07:01Начинается строительство туристического комплекса на Ингури ГЭС в Грузии
ВчераЭпидемиолог: в Грузии сохранится высокая смертность из-за коронавируса
ВчераСША подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу
ВчераПроект обновления рынка Элиава готов: договоренности достигнуты
ВчераРестораны, нарушившие ограничения из-за коронавируса, продолжают закрываться
ВчераЖизнь афганских женщин после прихода талибов к власти
ВчераГоспредприятие продолжает принимать побитый градом виноград в Кахети
ВчераПо аэропорту Кабула нанесли ракетный удар
ВчераГрузинский фильм "Смерть Отара" получил награду в Карловых Варах
ВчераДень шахтера отмечают в Грузии
ВчераСамое крупное яблоко, или Вот счастье привалило!
ВчераПервый случай смерти от коронавируса в полевом госпитале в Тбилиси
ВчераВновь серебро: Грузия завоевала третью медаль на Паралимпиаде в Токио
ВчераГрузинский борец победил в главном поединке турнира UFC
ВчераДетеныши выдры родились в петербургском океанариуме - видео
ВчераCOVID–статистика Грузии: главное о коронавирусе на 29 августа
ВчераВторая медаль Грузии на Паралимпиаде: дзюдоистка завоевала серебро