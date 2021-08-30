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Что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса - предупреждение врача

Что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса - предупреждение врача

Определенной диеты желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, считает врач 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T08:32+0400

2021-08-30T08:32+0400

2021-08-30T08:32+0400

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ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Употребление некоторых продуктов перед прививкой от COVID-19 может привести к плохому самочувствию после нее, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.Особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не требуется. Но если за несколько дней до прививки скорректировать свое питание и отказаться от некоторых продуктов, то вероятность даже незначительных побочных эффектов снизится, считает врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов. Он советует не переедать, а также не употреблять пищу, способную вызвать аллергию."Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе", – сказал врач в интервью радио Sputnik.По его словам, перед прививкой важно ограничить в рационе количество блюд, содержащих большое количество углеводов.Потребление фруктов он посоветовал снизить хотя бы вдвое."Точно можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Скорее всего, плохо повлияют (на состояние человека после прививки, – ред.) банан, виноград. Дыня перед прививкой – плохая идея, потому что она аллергенна, более аллергенна, чем тот же арбуз. Фруктов в целом нужно есть хотя бы вполовину меньше, чем обычно", – посоветовал врач.Таких правил желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил он.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/chislo-skonchavshikhsya-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-45-milliona-chelovek-258909727.html

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