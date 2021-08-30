Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса - предупреждение врача
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© REUTERS / ANTON VAGANOVПандемия коронавируса - вакцинация вакциной Sputnik V
© REUTERS / ANTON VAGANOV
Определенной диеты желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, считает врач
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Употребление некоторых продуктов перед прививкой от COVID-19 может привести к плохому самочувствию после нее, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.
Особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не требуется. Но если за несколько дней до прививки скорректировать свое питание и отказаться от некоторых продуктов, то вероятность даже незначительных побочных эффектов снизится, считает врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов. Он советует не переедать, а также не употреблять пищу, способную вызвать аллергию.
"Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе", – сказал врач в интервью радио Sputnik.
По его словам, перед прививкой важно ограничить в рационе количество блюд, содержащих большое количество углеводов.
"Сладкое – это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее всё (побочные эффекты после вакцинации, – ред.) пройдет", – сказал Никита Харлов.
Потребление фруктов он посоветовал снизить хотя бы вдвое.
"Точно можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Скорее всего, плохо повлияют (на состояние человека после прививки, – ред.) банан, виноград. Дыня перед прививкой – плохая идея, потому что она аллергенна, более аллергенна, чем тот же арбуз. Фруктов в целом нужно есть хотя бы вполовину меньше, чем обычно", – посоветовал врач.
Таких правил желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил он.
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