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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/eto-bezopasno-i-effektivno---gruzinskie-mediki-prizyvayut-beremennykh-k-vaktsinatsii-258912624.html
"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации
"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации
Медики утверждают, что вакцинация не представляет угрозу ни для плода, ни для будущих мам 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T10:31+0400
2021-08-30T10:44+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе призывает всех беременных к вакцинации.На данный момент беременным разрешено делать только вакцину Pfizer."К этому времени для беременных рекомендованы и допустимы вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Поскольку у нас AstraZeneca разрешено делать с 45 лет, поэтому для беременных она менее приемлема… Беременные должны сделать прививку препаратом Pfizer, запас которого в стране достаточный. И делать прививку рекомендовано всем беременным", - заявил Гамкрелидзе.Медики утверждают, что вакцинация не представляет угрозу ни для плода, ни для будущих мам."Уже давно ведущие страны мира делают прививку беременным. Нет ни одного процента того, что вакцина нанесет вред плоду. Уже есть множество примеров, дети рождаются здоровыми. Вакцинация беременных возможна вакциной Pfizer. Это безопасно и эффективно", - заявила иммунолог медицинского центра имени Фридона Тодуа Натия Гордадзе.С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/chto-nelzya-est-pered-vaktsinatsiey-ot-koronavirusa---preduprezhdenie-vracha-258909983.html
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грузия, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации

10:31 30.08.2021 (обновлено: 10:44 30.08.2021)
364
© photo : Pixabay / PexelsБеременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo : Pixabay / Pexels
Медики утверждают, что вакцинация не представляет угрозу ни для плода, ни для будущих мам
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе призывает всех беременных к вакцинации.
На данный момент беременным разрешено делать только вакцину Pfizer.
"К этому времени для беременных рекомендованы и допустимы вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Поскольку у нас AstraZeneca разрешено делать с 45 лет, поэтому для беременных она менее приемлема… Беременные должны сделать прививку препаратом Pfizer, запас которого в стране достаточный. И делать прививку рекомендовано всем беременным", - заявил Гамкрелидзе.
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Медики утверждают, что вакцинация не представляет угрозу ни для плода, ни для будущих мам.
"Уже давно ведущие страны мира делают прививку беременным. Нет ни одного процента того, что вакцина нанесет вред плоду. Уже есть множество примеров, дети рождаются здоровыми. Вакцинация беременных возможна вакциной Pfizer. Это безопасно и эффективно", - заявила иммунолог медицинского центра имени Фридона Тодуа Натия Гордадзе.
С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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