https://sputnik-georgia.ru/20210830/filipp-kirkorov-obnyal-dzhennifer-lopes-na-pokaze-dolcegabbana---foto-258914383.html

Филипп Киркоров обнял Дженнифер Лопес на показе Dolce&Gabbana - фото

Филипп Киркоров обнял Дженнифер Лопес на показе Dolce&Gabbana - фото

Пестрые, яркие и знаменитые - рассказываем, как две невероятные звезды нашли друг друга 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T11:22+0400

2021-08-30T11:22+0400

2021-08-30T11:26+0400

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филипп киркоров

дженнифер лопес

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский артист Филипп Киркоров сделал фотографию со всемирно известной певицей Дженнифер Лопес, приобняв ее.Накануне в Венеции прошел показ бренда Dolce&Gabbana, где собрались все известные селебрити. Среди гостей на показе были Хайди Клум, племянница принцессы Дианы – Китти Спенсер, Дженнифер Лопес и многие другие.Лопес не стала изменять любимому бренду и на показ пришла в луке от модного дома – топ с камнями и брюки с цветочным принтом. Интересно, что на мероприятии Дженнифер была замечена в компании с Киркоровым. На снимке, которым поделился сам артист, они стоят рядом друг с другом, а Филипп обнимает всемирно известную певицу."Привет, красавица. Мы с тобой убийственные модники. Продолжение следует…" — написал Филипп в описании фото.Читайте также:

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филипп киркоров, дженнифер лопес