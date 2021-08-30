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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/filipp-kirkorov-obnyal-dzhennifer-lopes-na-pokaze-dolcegabbana---foto-258914383.html
Филипп Киркоров обнял Дженнифер Лопес на показе Dolce&Gabbana - фото
Филипп Киркоров обнял Дженнифер Лопес на показе Dolce&Gabbana - фото
Пестрые, яркие и знаменитые - рассказываем, как две невероятные звезды нашли друг друга 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T11:22+0400
2021-08-30T11:26+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
филипп киркоров
дженнифер лопес
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский артист Филипп Киркоров сделал фотографию со всемирно известной певицей Дженнифер Лопес, приобняв ее.Накануне в Венеции прошел показ бренда Dolce&amp;Gabbana, где собрались все известные селебрити. Среди гостей на показе были Хайди Клум, племянница принцессы Дианы – Китти Спенсер, Дженнифер Лопес и многие другие.Лопес не стала изменять любимому бренду и на показ пришла в луке от модного дома – топ с камнями и брюки с цветочным принтом. Интересно, что на мероприятии Дженнифер была замечена в компании с Киркоровым. На снимке, которым поделился сам артист, они стоят рядом друг с другом, а Филипп обнимает всемирно известную певицу."Привет, красавица. Мы с тобой убийственные модники. Продолжение следует…" — написал Филипп в описании фото.Читайте также:
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филипп киркоров, дженнифер лопес

Филипп Киркоров обнял Дженнифер Лопес на показе Dolce&Gabbana - фото

11:22 30.08.2021 (обновлено: 11:26 30.08.2021)
221
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Пестрые, яркие и знаменитые - рассказываем, как две невероятные звезды нашли друг друга
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский артист Филипп Киркоров сделал фотографию со всемирно известной певицей Дженнифер Лопес, приобняв ее.
Накануне в Венеции прошел показ бренда Dolce&Gabbana, где собрались все известные селебрити. Среди гостей на показе были Хайди Клум, племянница принцессы Дианы – Китти Спенсер, Дженнифер Лопес и многие другие.
Лопес не стала изменять любимому бренду и на показ пришла в луке от модного дома – топ с камнями и брюки с цветочным принтом. Интересно, что на мероприятии Дженнифер была замечена в компании с Киркоровым.
На снимке, которым поделился сам артист, они стоят рядом друг с другом, а Филипп обнимает всемирно известную певицу.
"Привет, красавица. Мы с тобой убийственные модники. Продолжение следует…" — написал Филипп в описании фото.
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