https://sputnik-georgia.ru/20210830/glavnoe-o-covid-na-30-avgusta-novaya-statistika-259083048.html

Главное о COVID на 30 августа: новая статистика

Главное о COVID на 30 августа: новая статистика

Антилидером заражения коронавирусом в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют Аджария и Кахети 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T12:26+0400

2021-08-30T12:26+0400

2021-08-30T12:28+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Из 1 915 случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 727 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 247, Имерети – 108, Квемо Картли – 88, Шида Картли – 140, Гурии – 72, Самегрело – Земо Сванети – 171, Кахети – 174, Мцхета – Мтианети – 32, Самцхе – Джавахети – 53, Рача – Лечхуми и Квемо Сванети – 31.За последние сутки в Грузии сделано 21 411 тестов на коронавирус. С начала пандемии в стране зафиксировано 545 033 случая инфицирования.Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 29 августа составляет 8.94%, за две недели – 10.44%, за семь дней – 10.04%.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 929 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 488 661 пациент. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов, а с начала пандемии – 7 329.На данный момент в Грузии 49 017 активных случаев, из них 7 660 нуждаются в стационарном лечении, 2 864 человека находятся в ковид-гостиницах, 38 493 человека проходят курс лечения дома. Состояние 1 660 пациентов тяжелое, 371 из них подключен к аппарату искусственного дыхания.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/kogda-vlasti-gruzii-ozhidayut-stabilizatsiyu-epidsituatsii-259071080.html

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грузия, коронавирус covid-19